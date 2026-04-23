Las disculpas de Julio Coria, jugador argentino sub-17 que dio ofensiva declaración sobre Colombia

Llegaron las esperadas disculpas públicas de Julio Coria, el jugador de la Selección Argentina Sub-17 que lanzó unas ofensivas declaraciones sobre Colombia, luego de que La Tricolor le ganara a La Albiceleste la final del Sudamericano de la categoría (4-0) el pasado 19 de abril.

Había bastante revuelo y eran esperadas las disculpas públicas de Coria, pues su entrenador de Argentina Sub-17, Diego Placente, ya había anunciado que el joven futbolista iba a excusarse públicamente.

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Julio Coria: “No fue mi intención”

“Buen día, soy Julio Coria, jugador de la Selección Argentina Sub-17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la Selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí”, empezó afirmando Coria.

“No fue mi intención decir esas palabras pero estuve muy enojado con el tema del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien, son buen equipo y nada, solamente eso, pedirles disculpas de corazón y nada, solamente eso”, sentenció el joven jugador argentino.

#ConmebolSub17 El jugador Julio Coria expresa sus disculpas públicas tras lo ocurrido en la final del certamen. pic.twitter.com/nRWG94AXBP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 24, 2026

Sus palabras han causado revuelo en varios sectores de Sudamérica, aunque con esto ya parece que la polémica llega a su fin tras varios días de posturas, opiniones y más.

¿Qué fue lo que dijo Julio Coria que ofendió a Colombia?

Tan pronto como acabó el partido entre Colombia y Argentina, por la final del Sudamericano Sub-17, Coria se tomó los micrófonos de la prensa y afirmó: “No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el o… como hacemos siempre”.

"EN EL MUNDIAL LES VAMOS A ROMPER EL ORT*, COMO HACEMOS SIEMPRE"



🇦🇷 Julio Coria, jugador de Argentina, se desahogó tras la caída de la Albiceleste ante Colombia por el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/0Ymm8DPirS — DSPORTS (@DSports) April 20, 2026

Diego Placente esperó varios días para pronunciarse respecto al tema. Sin embargo, en charla con DSports Radio lo dejó claro: “Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente; él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”.

🗣️ “Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana.



Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una… pic.twitter.com/WZ6iOFBrc4 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) April 22, 2026

Finalmente, sentenció: “Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien; se trata de eso”.