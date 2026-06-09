Dura ‘tiradera’ de Atlético Madrid al Real Madrid por Julián Álvarez: salpican hasta al Barcelona

Un tenso rifirrafe se produjo en las últimas horas entre Real Madrid y Atlético Madrid tras una supuesta oferta de los blancos por el delantero de su rival acérrimo, Julián Álvarez.

En principio, fue el conjunto merengue el que dio a conocer un supuesto acercamiento a los rojiblancos. De acuerdo a la misiva de los madridistas, de forma amistosa ofertaron 150 millones de euros y ‘Atleti’ se negó.

Hasta ese momento transcurría la noticia, pero luego llegaron las respuestas del equipo que juega como local en el Wanda Metropolitano. El club publicó un comunicado con varios puntos, en el que incluso hizo referencias al Barcelona.

“Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid”, arrancaron de manera picante.

En el primer punto se hizo referencia a la visita de León XIV a España: “1. Se os cortó el vídeo del papa donde decía que también era del Atleti”.

Una vez zanjado esto, luego ya entró Atlético en materia por el texto que sacó Real Madrid. Usando algunos de los términos de los blancos, reclamaron: “2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada”.

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Luego fueron algo más certeros con el tema en auge: “3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián”.

Y después vinieron un par de ataques más, mencionando a otro en la ecuación: “4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona”.

“P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!“, cerraron con un último duro mensaje.

Negado todo lo dicho por el Real Madrid

En un comunicado de prensa divulgado en las últimas horas, Real Madrid dio a conocer que ofertó una cifra altísima por el ‘9’ de su rival de toda la vida.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la junta directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”.

Julián Álvarez, delantero por el que Real Madrid puso 150 millones de euros Foto: Getty Images

A pesar de que podría ser una jugosa cifra para los colchoneros, estos no habrían aceptado.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, comentaron los merengues.

Jugada maestra de Atlético

Gastón Edul, periodista que está al pendiente de la selección albiceleste, aseveró que, a pesar de la negativa de Atlético, el jugador sí se podría ir a otro club.

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“El comunicado hizo un panorama ideal para que ganen Real Madrid y Atleti: Florentino Pérez cumple su promesa de campaña de ofertar por 150 millones, y el Atleti le sube el precio a Julián Álvarez y fija postura de negociación para otros clubes”, explica.

Barcelona merodeaba a la ‘Araña’ al término de la pasada campaña. Julián se dejaba ver motivado por la chance de ser culé, pero ahora la pita parece más enredada luego del encontronazo entre los tres clubes de España.