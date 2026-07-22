Vinícius Jr. impresiona con su nuevo rostro: ¿qué es la mentoplastia, la cirugía a la que se habría sometido?

El delantero del Real Madrid, Vinícius Jr., ha generado conversación en redes durante sus vacaciones en Brasil tras finalizar la participación de su selección en la Copa del Mundo 2026. El futbolista de 26 años acudió a un centro especializado en la ciudad de Goiânia para someterse a un procedimiento de perfilamiento y reestructuración en la zona del mentón y la mandíbula.

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De acuerdo con la información divulgada por el portal brasileño Leo Días, la intervención fue realizada por el dermatólogo y especialista en estética Alessandro Alarcão en la clínica Lumini Privilège, en el estado de Goiás. El especialista viajó desde Miami para atender al jugador madridista y a su entorno cercano en un operativo privado que implicó el cierre temporal del establecimiento.

Así lucía Vinicius Jr. antes de someterse a la cirugía. Foto: Tomada de las redes sociales de Vinicius Jr.

En declaraciones recogidas por el citado medio, el doctor Alarcão explicó el objetivo principal del tratamiento:

“El objetivo no era alterar sus facciones ni crear un cambio artificial, sino estructurar, esculpir y definir la línea mandibular en perfecta armonía con su perfilamiento facial”.

La intervención buscó redefinir el contorno mandibular y dar mayor proporción al tercio inferior del rostro del deportista, una zona que tradicionalmente influye de forma directa en el equilibrio visual de las facciones.

Para comprender el impacto visual de este tipo de retoques, especialistas en cirugía plástica y maxilofacial señalan que el mentón es una estructura clave en la percepción del perfil.

¿Qué es la Mentoplastia?

La mentoplastia es un procedimiento estético y reconstructivo diseñado para modificar la forma, el tamaño o la proyección del mentón con el fin de lograr un rostro más simétrico y proporcionado.

Esta intervención se puede realizar mediante la colocación de una prótesis de silicona, el injerto de tejido u óseo, o mediante una osteotomía de deslizamiento, técnica quirúrgica en la que el cirujano fractura y avanza el propio hueso mandibular para fijarlo en una nueva posición.

Al trabajar directamente sobre la estructura inferior de la cara, el procedimiento redefine la línea de la mandíbula y equilibra la visión de perfil con respecto a la nariz y los pómulos, ofreciendo un cambio visualmente significativo en la armonía facial con un periodo de recuperación que suele oscilar entre una y cuatro semanas.

Por su parte, la doctora María Herrero, cirujana maxilofacial de IML Clinic, coincide en que la modificación del mentón busca suavizar o proyectar la forma ósea para lograr una mayor proporcionalidad general con el resto de las facciones.

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El cambio en la apariencia física de Vinícius Jr. se produce en un punto de alta visibilidad mediática. El atacante brasileño cerró su participación mundialista con un registro individual de cuatro goles y una asistencia.

Las imágenes difundidas recientemente en redes sociales por personas cercanas a su entorno y por el propio centro médico han provocado diversas opiniones entre los aficionados. Mientras algunos seguidores analizan la diferencia en la definición de su mandíbula, los analistas deportivos centran la atención en su retorno a las canchas para afrontar el inicio de las competiciones oficiales en Europa.