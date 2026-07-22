Diana Ángel habló de decisión que tomó Gustavo Petro y tiró pulla al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella: “Para una tarea”

Diana Ángel volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales por cuenta de sus recientes publicaciones sobre la actualidad política del país.

La actriz, reconocida por su amplia trayectoria en la televisión colombiana, ha mantenido una postura activa frente a distintos asuntos de interés nacional, especialmente aquellos relacionados con el panorama político.

Inesperada reacción de Diana Ángel a la unión del uribismo y el petrismo en votaciones del Senado

A lo largo de los últimos años, Ángel ha utilizado sus plataformas digitales para expresar abiertamente sus opiniones, muchas de ellas en respaldo al proyecto político liderado por Gustavo Petro y a otros sectores de izquierda. Esas posiciones le han valido tanto muestras de apoyo como críticas por parte de los internautas.

Durante la campaña presidencial de 2026, Diana Ángel manifestó públicamente su respaldo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Tras la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de la República, la actriz continuó pronunciándose sobre el rumbo del país y compartiendo reflexiones relacionadas con el cambio de Gobierno.

En esta oportunidad, la actriz volvió a generar reacciones luego de referirse a la gestión del nuevo mandatario y aprovechar la discusión para defender el trabajo realizado por Petro durante su administración.

Según quedó registrado, Ángel lanzó un mensaje en su cuenta oficial de X, mencionando una decisión que tomó el actual mandatario en medio de su gobierno. La famosa puntualizó que había que exaltar el hecho de que subió los salarios de los soldados nacionales, quitándoles ese porcentaje tan bajo que tenían.

“¿Me pueden recordar quién fue el que le subió el salario de $300.000 a $1.700.00 a nuestros soldados colombianos?… Para una tarea, gracias”, escribió en el post, donde más de mil personas reaccionaron.

Su comentario no pasó inadvertido y provocó un intenso intercambio de opiniones entre usuarios de redes sociales, donde algunos respaldaron su postura y otros cuestionaron sus afirmaciones.