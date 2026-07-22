Durante uno de sus últimos discursos a la ciudadanía, el pasado 20 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro hizo varios pronunciamientos. En uno de ellos, aseguró que en el país “ya somos productores y exportadores de carros eléctricos y antes no exportábamos ni una bicicleta”.

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Las declaraciones realizadas por Petro causaron la reacción de varios gremios, que negaron las afirmaciones del mandatario.

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), por medio de su presidente, Jaime Alberto Cabal, consideró decepcionante que el país fuera liderado por un presidente que no tuviera en cuenta los hechos.

“Qué tristeza haber tenido un presidente tan desubicado de la realidad durante estos cuatro años. Así como entró a gobernar en medio de la incertidumbre, así está saliendo. Le convendría una clase básica de economía para aprender que exportar es diferente a importar“, comentó el presidente de Fenalco en su cuenta de X.

Asimismo, Cabal sostuvo la postura que otros gremios han manifestado luego de los comentarios del presidente, mencionando que el país no se encarga de exportar e importar vehículos sostenibles.

“Colombia no produce ni exporta carros eléctricos, presidente. Tampoco existe la Paz Total, ni siquiera la parcial. No hay puentes que unan Buenaventura con Barranquilla. No hay un aeropuerto internacional en la Alta Guajira. Lo que sí hay es desorden, inflación, informalidad, corrupción, inseguridad y violencia”, concluyó.

Declaraciones de la Andi

Los comentarios del presidente Petro en el Congreso de la República también causaron rechazo por parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

El presidente del gremio, Bruce Mac Master, comentó que las declaraciones del mandatario carecían de sentido y de datos coherentes.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió a las declaraciones del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Andi / Cortesía

“Colombia no es un exportador de carros eléctricos, es un gran importador de los mismos. Ojalá se hubieran creado las condiciones para que Colombia fuera el destino de instalaciones, como las que se han llevado a cabo en México, de vehículos eléctricos, que producen cantidades inmensas”, comentó Mac Master.

El presidente de la Andi añadió que, si bien se expidió un decreto con incentivos, no existió la suficiente confianza entre el Gobierno nacional e inversionistas, lo cual provocó que no se concretaran numerosas inversiones que estaban destinadas en el país.

“Digamos la verdad, el actual Gobierno hizo todos sus esfuerzos para hacer de Colombia un destino indeseable para la inversión”, afirmó.