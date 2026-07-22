Carros híbridos, en la mira de la nueva reforma tributaria: subiría el IVA del 5% al 19%

El gobierno saliente del presidente Gustavo Petro radicó oficialmente la quinta reforma tributaria, propuesta que forma parte de un proyecto de ley de 32 artículos, cuyo objetivo es poder recaudar un total de $21,9 billones en el año 2027.

Vehículos eléctricos e híbridos: requisitos para pedir la devolución del IVA

Esta radicación traería múltiples impactos para varios ciudadanos del país, sobre todo para aquellos que tienen matriculados vehículos híbridos en la nación, ya que dentro de las medidas propuestas se encuentra elevar el IVA del 5% al actual 19%, que es impuesto en otros sectores.

De acuerdo a los registros por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la modificación de la reforma tributaria conllevaría un incremento en el recaudo fiscal de alrededor de $303 millones para el 2027.

Ante el motivo para aumentar el IVA para vehículos eléctricos, se argumenta que es sumamente importante revisar aquellos incentivos tributarios que son otorgados a esta clase de carros, teniendo en cuenta cuáles son las prioridades de la nación en cuanto a los aspectos económicos, fiscales y ambientales del país.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda comenta que el tratamiento diferencial que aplica una tarifa reducida del IVA al 5% a los vehículos híbridos puede ser regresivo, ya que estas unidades son adquiridas principalmente por hogares que tienen los mayores ingresos.

Según la entidad, el incentivo fiscal que se encarga de promover tecnologías más limpias para el medio ambiente genera beneficios desproporcionados a la población del país con más recursos.

“En contraste, los hogares de ingresos medios, que con frecuencia enfrentan barreras para acceder a este tipo de tecnologías, no logran beneficiarse de esta reducción impositiva. Esta disparidad en el acceso a los incentivos fiscales plantea preguntas sobre la equidad de la política actual y su eficacia en la promoción de una movilidad más sostenible para todos los segmentos de la sociedad”, comenta el comunicado.

El Ministerio de Hacienda sostiene que el tratamiento diferencial del IVA para los vehículos híbridos genera cuestionamientos sobre la equidad del incentivo fiscal. Foto: Getty Images

Si bien los carros híbridos han ayudado a disminuir el consumo de combustible en comparación con los vehículos tradicionales, su función aún depende de motores de combustión, lo que sigue generando emisiones en Colombia.

Es por ello que el Gobierno saliente ha compartido su más reciente reforma tributaria para que de esta manera se puedan replantear los actuales beneficios establecidos.

El impacto de los vehículos híbridos en Colombia

El auge de los vehículos sostenibles ha ido creciendo en los últimos años en el país, en donde cientos de ciudadanos han comenzado a optar por modelos que posean estas tecnologías.

Si bien muchas personas manejan carros eléctricos en Colombia, la mayoría de ventas está dirigida hacia las unidades híbridas.

De acuerdo con el más reciente boletín por parte de la ANDI y Fenalco, en el primer semestre del año 2026, se matricularon un total de 44.605 vehículos híbridos nuevos en el país, superando la cantidad de carros registrados en el año 2024.

Además, la cifra del año actual indica que esta clase de coches tuvo una participación del 28,3% del mercado, siendo las preferencias de los consumidores los vehículos utilitarios deportivos (SUV).