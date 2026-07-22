Menos de dos años restan para los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028 que se desarrollarán en Estados Unidos.

Parece tiempo suficiente, pero para los deportistas es una carrera contra el reloj para poder acceder a dicha cita. En Bogotá, disciplinas como la lucha olímpica está en crisis y sus protanistas se atreven a decir que “está de luto”.

A través de un video divulgado a través de redes sociales, varios integrantes del equipo capitalino ha dado a conocer la problemática con la que conviven desde hace un buen tiempo: “Somos deportistas que hemos dedicado años de nuestras vidas a representar a Bogotá y Colombia”.

De entrada no ocultaron que pasan por situaciones complejas y requieren que sean cambiadas: “Entrenamos todos los días para llegar al más alto nivel, solo pedimos condiciones”.

“Durante varios años hemos experimentado diferentes situaciones administrativas que nuestra experiencia como deportistas y entrenadores han truncado nuestros procesos deportivos y se ha visto involucrado en los procesos detras”, denuncian sobre la negligencia que se presenta en algunos procesos.

Adicional a ello, resaltan que los sacrificios realizados no son retribuidos de la misma forma: “Hay deportistas que se levantan desde las 5 de la mañana, hay sueños y familias que se esfuerzan a diario. No queremos seguir viviendo como nuestro deporte y las oportunidades”.

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Es tal la preocupación que los deportistas sienten, que hacen un nuevo llamado urgente para ser escuchados: “También se presentan retrasos por procesos administrativos. Durante mucho tiempo hemos intentado ser escuchados, hemos expresado nuestras preocupaciones por los canales correspondientes, pero muchas veces sentimos que no nos escuchan".

Lejos de querer beneficiarse de manera individual, a lo que apuntan con el renovado reclamo es dar a la lucha olímpica de Bogotá el lugar que se merece.

“Queremos un cambio para nuestra lucha bogotana y que nos dé un cambio para nuestro nivel que merecemos. Es una situación que lleva más manifestando hace años. No buscamos beneficios personales”, manifestó una luchadora.

Nuevas generaciones de luchadores vienen en camino, y lo ideal es que tengan las garantías para desarrollarse, llegar al máximo nivel y retribuir con medallas al distrito, así como también a la nación.

Daniel García Cañón, Director del IDRD y a cargo del deporte bogotano. Foto: Lesly Sánchez Foto: Lesly Sánchez

Por ello, se pide que “tengan una liga organizada, transparente y que vele por los beneficios de los deportistas. Les pedimos que escuchen a los deportistas y entrenadores”.

“También hacemos un llamado a las entidades competentes para que conozcan esta situación y apoyen el fortalecimiento de la lucha olímpica de Bogotá”, solicitan ante instituciones como el Instituto de Recreación y Deporte y Ministerio del Deporte.

“Cuando se debilita la lucha, perdemos todos. Como deportistas, exigimos una pronta solución. ¡Salvemos la lucha bogotana!“, cierran haciendo un llamado “SOS” por su grave presente.