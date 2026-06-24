IDRD lanzó nuevos cursos de natación en Bogotá y así puede aplicar: paso a paso

Cada vez son más los ciudadanos que buscan explorar nuevas maneras de recrearse en la ciudad y realizar actividades que los saquen de la rutina. Es por ello que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) realizó una invitación a miles de bogotanos que quieran ahora vivir la experiencia acuática completa.

Hace algunos días lanzaron la convocatoria de cursos de natación para el mes de junio, que serán aplicados en dos lugares. Estos serán en los centros de felicidad, el primero ubicado en Fontanar de Suba y el segundo ubicado en San Cristóbal.

El IDRD abrió inscripciones para nuevos cursos de natación en Bogotá. Conozca quiénes pueden participar, los requisitos y cómo asegurar uno de los cupos disponibles. Foto: Jorge Orozco

Estas clases de natación darán inicio a partir del 23 de junio y finalizarán el próximo 4 de julio de este año, por lo que es importante que adelante su inscripción con celeridad, para evitar que se quede por fuera, dado que son múltiples cupos pero limitados.

Respecto a la edad para aplicar, pueden hacerlo todas las personas interesadas, entre los 5 y 75 años. Deberán hacerlo en el portal ciudadano del IDRD, a través del siguiente enlace oficial: https://portalciudadano.idrd.gov.co/.

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Es importante que tenga en cuenta que se solicitarán exactamente tres documentos para que pueda acceder a la inscripción. El primero es estar afiliado a una EPS o Sisbén. El segundo es presentar la copia del documento de identidad. El tercero es presentar el consentimiento informado debidamente diligenciado.

Niños, jóvenes y adultos entre los 5 y 75 años podrán acceder a los cursos de natación que ofrece el IDRD. Las inscripciones ya están habilitadas. Foto: Daniel Reina

Tenga en cuenta que los cursos de natación programados no hacen parte de cursos para terapias de rehabilitación o con fines terapéuticos. Por el contrario son de enseñanza con el deporte, por lo que el talento humano que se contrata para estos cursos es de carácter profesional.

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También es clave que sepa que dentro del portal usted puede reservar prácticas libres en distintos centros en los que hay disponibles piscinas para adultos semiolímpicas, en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa, Fontibón, Suba, Tunjuelito, San Cristóbal, entre otros.

Los cursos de natación del IDRD comenzarán el 23 de junio y se desarrollarán en los Centros Felicidad de Fontanar de Suba y San Cristóbal. Así puede inscribirse. Foto: Getty Images