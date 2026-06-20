Video | Nadó 20 horas sin parar: el hombre que se convirtió en el latinoamericano más joven en cruzar el canal Kaiwi, en Hawái

El nadador chileno Sebastián González logró una de las hazañas más exigentes de la natación en aguas abiertas al completar el cruce del canal Kaiwi, en Hawái, una travesía considerada entre las más desafiantes del mundo.

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Con este resultado, el deportista de 24 años se convirtió en el primer hombre chileno y en el latinoamericano más joven en completar esta prueba de alto impacto.

La ruta une las islas de Molokai y Oahu a través del Kaiwi Channel, un tramo de mar conocido por sus fuertes corrientes, oleaje cambiante y exigentes condiciones climáticas.

González permaneció cerca de 20 horas nadando de manera ininterrumpida para alcanzar la meta, demostrando una notable resistencia física y mental.

El atleta buscará alcanzar nuevos récords a futuro. Foto: AP

El desafío no solo demandó una preparación atlética de primer nivel, sino también una planificación meticulosa para enfrentar uno de los cruces oceánicos más complejos del planeta.

Durante la travesía, el nadador tuvo que lidiar con el cansancio extremo, las bajas temperaturas del agua y la incertidumbre propia de un recorrido de larga distancia en mar abierto.

Tras concretar la histórica marca, González expresó su satisfacción por el resultado obtenido y destacó el trabajo realizado durante los meses previos.

“Fue un cruce muy exigente, tanto física como mentalmente. Sabía que era una prueba difícil, pero veníamos trabajando hace meses para llegar bien preparados. Estoy muy contento de haberlo completado y de poder sumar este logro para Chile, Antofagasta y para la natación de aguas abiertas”, señaló el deportista.

El logro representa un importante hito para la natación chilena y para el deporte latinoamericano, ya que muy pocos nadadores de la región han conseguido completar el desafiante recorrido.

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Además, la marca obtenida por González refuerza el crecimiento de la disciplina de aguas abiertas en Chile, una especialidad que ha ganado visibilidad en los últimos años gracias a destacados resultados internacionales.

Con apenas 24 años, el nadador oriundo de Antofagasta suma así una de las mayores conquistas de su carrera deportiva y deja su nombre inscrito en la historia de las aguas abiertas.

Su exitoso cruce del canal Kaiwi no solo simboliza un triunfo personal, sino también una inspiración para nuevas generaciones de deportistas que buscan superar límites y enfrentar desafíos extremos en escenarios de clase mundial.