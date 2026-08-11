Giro histórico en Venezuela: Delcy Rodríguez estrecha lazos con un país enemigo de Nicolás Maduro

Venezuela e Israel acordaron restablecer servicios consulares y mantener la “cooperación técnica bilateral”, en un avance hacia la normalización de sus relaciones, rotas desde 2009, informó este martes la cancillería venezolana.

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Las relaciones diplomáticas entre ambos países se interrumpieron desde enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) expulsó al embajador israelí en Caracas como respuesta a una ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

Pese al distanciamiento, el gobierno israelí envió ayuda humanitaria y rescatistas a Venezuela tras los letales sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 6.300 muertos y masivos destrozos en el norte del país en junio.

Los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y del Estado de Israel informan que han acordado dar continuidad a la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto, así como establecer un mecanismo de… pic.twitter.com/ZJUbNI77gJ — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) August 11, 2026

El acercamiento se produce durante el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero en un operativo estadounidense y gobierna bajo fuerte presión de Washington.

“Los dos países han acordado permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto”, explica un comunicado difundido en X por el canciller Félix Plasencia.

También “acuerdan establecer un mecanismo de coordinación que permita la prestación de servicios consulares”, añade el texto.

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Plasencia recibió el domingo al Rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen, quien pidió restablecer las relaciones diplomáticas y consulares para “atender las necesidades de la comunidad judía” en Venezuela.

Por otro lado, el ministro de exteriores de Israel, Gideon Saar, resaltó el nuevo avance en materia de relaciones entre ambos paises.

“En las conversaciones se acordó la creación de un mecanismo de coordinación que permita la prestación de servicios consulares a los ciudadanos de ambos países. Esta medida crea un canal de coordinación oficial entre Israel y Venezuela, que no mantienen relaciones diplomáticas entre sí desde el año 2009″, dijo.

בשורה נוספת מדרום אמריקה: חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לונצואלה.



בעקבות שיחות שהתקיימו בשבועות ובימים האחרונים ביני לבין שר החוץ של ונצואלה @plasenciafelixr, סיכמנו על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לונצואלה.



בשיחות סוכם על הקמת מנגנון תיאום שיאפשר מתן שירותים… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 11, 2026

Según el Congreso Judío Mundial, cerca de 6.000 judíos viven en Venezuela.

Los gobiernos de Hugo Chávez y de su sucesor Maduro manifestaron su rechazo hacia Israel y reivindicaron a Palestina como Estado legítimo.

“¡Maldito seas, Estado de Israel!” fustigó Chávez durante un recordado discurso emitido durante una cadena de radio y televisión en 2010.

En paralelo, Venezuela fortaleció lazos con Irán, que se consolidó como estrecho aliado primero de Chávez y luego de Maduro en una cooperación que incluyó negocios petroleros en medio de bloqueos y sanciones de Estados Unidos a ambos países.

Rodríguez empieza a afrontar el descontento de las alas más radicales del chavismo.

hoy y siempre:

maldito seas estado de israel, terrorista y asesino. y viva el pueblo palestino.

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y que los cobardes sometidos que hoy gobiernan venezuela no se llamen chavistas si no van a seguir el ejemplo de hugo chávez pic.twitter.com/h9x5GYU3S9 — judo (@judoley) August 11, 2026

Un centenar de partidarios de Nicolás Maduro protestaron el 24 de julio contra el acercamiento entre Caracas y Washington. Durante la protesta quemaron las banderas de Estados Unidos y de Israel.

Con información de AFP*