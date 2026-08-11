Benjamin Netanyahu agradeció a Colombia por el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló públicamente sobre el reconocimiento del gobierno de Abelardo De La Espriella a la región de los Altos del Golán como territorio de soberanía israelí, dado a conocer por la Cancillería colombiana el lunes 10 de agosto. Esto dijo el mandatario:

“¿Recuerdan la expresión ‘el pueblo con el Golán’, verdad? Pues hoy, el pueblo con Colombia. El presidente de Colombia, nuestro amigo, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Le agradezco, señor presidente", dijo.

“Permítanme explicarles. Este es el Mar de Galilea, estos son los Altos del Golán. Esto es Siria, esto es Líbano. Este lugar es esencial para la seguridad de la gente. Y la bandera de Israel ondea aquí, y seguirá ondeando aquí, porque este es nuestro país. Teníamos cimientos desde los tiempos de las ciudades de refugio de Moisés, y decenas de sinagogas que estamos renovando, probablemente del siglo VIII”, aseguró.

“Pero hoy es nuestro, ha vuelto a ser nuestro, siempre lo será. Y el hecho de que el presidente Trump haya reconocido nuestra soberanía aquí es el primer paso importante. Y hoy, un segundo paso, de Colombia. El pueblo con el Golán, el pueblo con Colombia”, cerró.

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