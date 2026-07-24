Netanyahu volverá a la Casa Blanca para reunirse con Trump el próximo martes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá el próximo martes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la oficina del mandatario israelí.

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El encuentro se producirá en un momento de tensiones entre ambos líderes por el manejo de la guerra con Irán, aunque mantienen una estrecha relación desde el regreso de Trump a la presidencia en 2025.

“Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, un amigo de Israel”, señaló la oficina de Netanyahu, que además confirmó que el mandatario viajará a Washington el lunes.

Desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, ambos dirigentes se han reunido en seis ocasiones. Netanyahu incluso llegó a describir al mandatario republicano como “el mejor amigo” que Israel haya tenido en la presidencia de Estados Unidos.

Trump y Netanyahu se han reunido en seis ocasiones desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Foto: AP

No obstante, esa relación ha atravesado momentos de tensión en los últimos meses. A comienzos de año, Trump lanzó duras críticas e insultos contra el primer ministro israelí en medio de las diferencias sobre las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Irán.

La visita también llega mientras sigue abierta la polémica por el viaje que Netanyahu tiene previsto realizar en septiembre a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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En un primer momento, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió que se ejecutara la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí e incluso planteó que las autoridades de la ciudad podían intervenir.

Sin embargo, días después rectificó esa postura y reconoció que la ciudad carece de facultades para ejecutar la orden.

El alcalde de Nueva York reconoció que la ciudad no tiene facultades para ejecutar una eventual orden de arresto contra el primer ministro israelí. Foto: Getty Images

“Mi administración ha examinado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamín Netanyahu viniera aquí”, afirmó Mamdani en un video publicado en redes sociales.

“Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y los llamo a que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”, agregó.

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La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu al considerar que existían motivos razonables para creer que era responsable de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En respuesta a esa controversia, Trump aseguró el lunes que el primer ministro israelí no será detenido si viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

*Con información de AFP.