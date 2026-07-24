Nuevo golpe para TikTok: la UE la acusa de poner en riesgo a los menores

La Unión Europea acusó este viernes a TikTok de no proteger adecuadamente a los menores de edad y advirtió que la configuración de sus cuentas los expone a riesgos como el ciberacoso y los comportamientos depredadores. Si Bruselas confirma estas conclusiones, la plataforma podría enfrentar una multa millonaria.

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Las autoridades europeas sostienen que las cuentas de los menores solo deberían ser visibles para las personas a las que ellos autoricen. Actualmente, TikTok permite el uso de la aplicación a partir de los 13 años.

“Un alto nivel de protección no debería ser una opción que haya que activar; debería ser la configuración por defecto”, afirmó la responsable de Tecnología de la UE, Henna Virkkunen, en un comunicado.

La Unión Europea ha reforzado en los últimos meses sus medidas para proteger a los menores en internet. Entre ellas, prepara nuevas normas que entrarán en vigor antes de finalizar el año y prohibirán a los menores de 13 años acceder a las redes sociales.

La Unión Europea podría imponer a TikTok una multa de hasta el 6 % de su facturación anual global. Foto: AFP

Bruselas abrió la investigación contra TikTok, propiedad del grupo chino ByteDance, en 2024 al amparo de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la normativa que regula los contenidos y la seguridad de las plataformas digitales.

La DSA exige que las cuentas de menores apliquen por defecto las medidas más estrictas de privacidad y protección.

“La configuración de las cuentas de TikTok no cumple esta norma”, señaló la Comisión Europea en su evaluación preliminar. Esa situación “sigue exponiéndolos a riesgos, como contactos no deseados, ciberacoso o comportamientos depredadores”.

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Durante la investigación, los reguladores comprobaron que los menores todavía pueden configurar sus perfiles como públicos, lo que permite que cualquier persona, incluso sin una cuenta en TikTok, vea sus publicaciones. Además, concluyeron que, aunque los adolescentes mantengan sus cuentas privadas, otros usuarios pueden encontrarlas con facilidad.

TikTok rechazó las acusaciones. Un portavoz de la compañía aseguró que las cuentas de adolescentes incorporan más de 50 funciones de privacidad y seguridad preconfiguradas y recordó que los perfiles de los menores de 18 años son privados por defecto.

La Unión Europea podría imponer a TikTok una multa de hasta el 6 % de su facturación anual global. Foto: AFP

“Analizaremos estas conclusiones preliminares mientras seguimos colaborando de forma constructiva” con la Unión Europea, añadió el portavoz.

Si Bruselas confirma su evaluación al finalizar la investigación, podrá imponer a TikTok una multa de hasta el 6 % de la facturación anual global de la empresa.

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La presión regulatoria sobre la plataforma se ha intensificado en Europa. En febrero, la Unión Europea ya ordenó a TikTok modificar elementos de su diseño que consideró adictivos o enfrentar nuevas sanciones. Meta también afronta un escrutinio similar después de que Bruselas le exigiera, hace dos semanas, cambios en varias funciones de sus plataformas.

La tendencia en Europa apunta a restringir cada vez más el acceso de los menores a las redes sociales y otras plataformas digitales. Francia, por ejemplo, aprobó esta semana una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.

*Con información de AFP.