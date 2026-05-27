Elecciones presidenciales de 2026: Registraduría y TikTok lanzan guía con información clave para los comicios del domingo

La Registraduría Nacional del Estado Civil y TikTok se unieron para llevar a cabo una guía con información clave sobre las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo, 31 de mayo.

“Para acceder a la guía, los usuarios de la plataforma deberán dirigirse al buscador y digitar términos relacionados con las elecciones, como elecciones, elecciones presidenciales, dónde votar o jurados de votación. Una vez hecha la búsqueda, la guía se desplegará de forma automática”, indicaron desde la Registraduría.

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Los interesados ya pueden encontrar dicha guía en TikTok. En esta, según la Registraduría, hay información referente a los comicios presidenciales.

Con esa información que contiene la guía, los ciudadanos puedan acceder a contenidos informativos directamente de la fuente oficial.

Por medio de esa herramienta, los interesados podrán consultar en TikTok información como la siguiente:

Fechas y horarios de votación en Colombia y el exterior.

Quiénes pueden votar.

Consulta del lugar de votación.

Cómo ejercer el derecho al voto.

Cuáles son los cargos a elegir.

Verificación de la designación como jurado de votación.

A propósito de las elecciones presidenciales que se aproximan, Hernán Penagos, registrador nacional, reiteró un llamado a la ciudadanía.

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“En época electoral, los niveles de desinformación aumentan y, en Colombia, la desinformación genera tragedias y puede llevar a la violencia. En este contexto, es determinante que los ciudadanos no difundan información sin antes verificarla. Por esta razón, seguimos impulsando iniciativas que contribuyen a que la ciudadanía esté mejor informada y a mitigar el impacto de las noticias falsas alrededor de laselecciones”, dijo Penagos.

Por su parte, Gabriel Parra, gerente de políticas públicas de TikTok para la región Andina, se pronunció a propósito de la guía electoral que fue lanzada recientemente: “Tras el éxito de la guía electoral durante las elecciones legislativas en Colombia, donde cientos de miles de personas accedieron a información confiable, relevante y proveniente de fuentes oficiales, volvemos a poner esta herramienta a disposición de la comunidad de cara a las elecciones presidenciales. Con este relanzamiento, reafirmamos nuestro compromiso de facilitar el acceso a información verificada en momentos clave para el país, incorporando también videos educativos que ayudarán a las personas a acceder de manera informada a los contenidos relacionados con la elección, así como combatir la desinformación”.