Elecciones presidenciales de 2026: Registraduría y TikTok lanzan guía con información clave para los comicios del domingo

La Registraduría Nacional del Estado Civil y TikTok se unieron para llevar a cabo una guía con información clave sobre las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo, 31 de mayo.
“Para acceder a la guía, los usuarios de la plataforma deberán dirigirse al buscador y digitar términos relacionados con las elecciones, como elecciones, elecciones presidenciales, dónde votar o jurados de votación. Una vez hecha la búsqueda, la guía se desplegará de forma automática”, indicaron desde la Registraduría.
Los interesados ya pueden encontrar dicha guía en TikTok. En esta, según la Registraduría, hay información referente a los comicios presidenciales.
Con esa información que contiene la guía, los ciudadanos puedan acceder a contenidos informativos directamente de la fuente oficial.
Por medio de esa herramienta, los interesados podrán consultar en TikTok información como la siguiente:
- Fechas y horarios de votación en Colombia y el exterior.
- Quiénes pueden votar.
- Consulta del lugar de votación.
- Cómo ejercer el derecho al voto.
- Cuáles son los cargos a elegir.
- Verificación de la designación como jurado de votación.
A propósito de las elecciones presidenciales que se aproximan, Hernán Penagos, registrador nacional, reiteró un llamado a la ciudadanía.
“En época electoral, los niveles de desinformación aumentan y, en Colombia, la desinformación genera tragedias y puede llevar a la violencia. En este contexto, es determinante que los ciudadanos no difundan información sin antes verificarla. Por esta razón, seguimos impulsando iniciativas que contribuyen a que la ciudadanía esté mejor informada y a mitigar el impacto de las noticias falsas alrededor de laselecciones”, dijo Penagos.
Por su parte, Gabriel Parra, gerente de políticas públicas de TikTok para la región Andina, se pronunció a propósito de la guía electoral que fue lanzada recientemente: “Tras el éxito de la guía electoral durante las elecciones legislativas en Colombia, donde cientos de miles de personas accedieron a información confiable, relevante y proveniente de fuentes oficiales, volvemos a poner esta herramienta a disposición de la comunidad de cara a las elecciones presidenciales. Con este relanzamiento, reafirmamos nuestro compromiso de facilitar el acceso a información verificada en momentos clave para el país, incorporando también videos educativos que ayudarán a las personas a acceder de manera informada a los contenidos relacionados con la elección, así como combatir la desinformación”.