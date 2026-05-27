“Las encuestas son como los contadores de los mafiosos... chimbas. No crean en eso”, dice Paloma Valencia, aunque ganó la nominación de su partido con una encuesta

Paloma Valencia arremetió fuertemente contra las encuestas, que en las últimas semanas no le han favorecido. “No se ponga a creer en encuestas chimbas que son de contadores de mafiosos”, dijo en una entrevista en el programa Sin anestesia, de Caracol Radio.

Todas las encuestas pronostican que habrá segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y muestran que Paloma Valencia se desplomó. Estos son los resultados

A esa cita, la candidata fue con Juan Daniel Oviedo y aseguró que no “nosotros no tenemos un Plan B” y que no piensan en escenarios hipóteticos en los que no pasen a segunda vuelta. “No tengo tanta imaginación”.

#SinAnestesia | En Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio, estuvieron presentes la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, hablaron sobre las encuestas.



"No se ponga a creer en encuestas chimbas, que son de contadores de… pic.twitter.com/iBFelDt6oW — La Luciérnaga (@LaLuciernaga) May 27, 2026

“Vieron nuestros cierres 45 mil personas en Antioquia, el Movistar Arena lleno, Barranquilla impresionante”, agregó.

Ante el desplome que ha tenido en las mediciones electorales dijo: “Las encuestas son como los contadores de los mafiosos... chimbas. No crean en eso ... Hagale más bien porque el contador del mafioso siempre hace esa chimbada. Aqui es la realidad concreta”.

Según las encuestas, Valencia se quedó del lote y hoy no tendría posibilidad de pasar a segunda vuelta. En la medición de AtlasIntel publicada en la última portada de SEMANA, Iván Cepeda alcanza el 38,7 % y Abelardo de la Espriella, el 37,3 %. Ambos están prácticamente en empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 %. Paloma aparece con 14.3%.

Paloma aparece con 14.3% en la última encuesta de AtlasIntel Foto: SEMANA

Esa misma tendencia la confirma la encuesta de CNC para Cambio. Allí los números son los siguientes: Iván Cepeda Castro obtiene el 33,4 %; Abelardo de la Espriella, el 30,9 %, y Paloma Valencia, el 12,6 %.

La última encuesta de CNC revela un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Portada de Cambio

Hay otras encuestas en las que a Paloma le va algo mejor, pero aún así queda lejos de asegurar su cupo a segunda vuelta. Guarumo Ecoanalítica, la encuestadora de El Tiempo, registró: Iván Cepeda, 37,1 %; Abelardo de la Espriella, 27,5 %, y Paloma Valencia, 21,7 %.En segunda vuelta, Abelardo y Paloma aparecen por encima de Cepeda.

Invamer, por su parte, presenta este panorama:Iván Cepeda, 44,6 %; Abelardo de la Espriella, 31,6 %, y Paloma Valencia, 14,0 %.

La feroz crítica que hace Valencia de las encuestas es llamativa si se tiene en cuenta que la encuesta fue el mecanismo que el Centro Democrático eligió para seleccionar su candidato a las presidenciales.

La senadora es hoy quien lleva las banderas del uribismo por cuenta de dos mediciones, de las firmas Cadem y Panel Ciudadano, que generaron rechazo entre otra de las candidatas, la también senadora María Fernanda Cabal.

Centro Democrático entregó fichas técnicas de las encuestas con las que eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial

Según el Centro Democrático en la medición que hizo Cadem, Paloma Valencia obtuvo el 17 % de favorabilidad, seguida por María Fernanda Cabal (11 %) y Paola Holguín (8 %). “Cabe señalar que la muestra implementada incluyó a la ciudadanía en general, no solo a quienes se identifican con el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe o sus candidatos”, aclaró el partido en su momento.

En la segunda encuesta, la de Panel Ciudadano, la senadora Valencia contó con el respaldo del 45% de los votantesy el segundo lugar fue ocupado por la senadora Cabal (37%), seguida por la senadora Holguín (16%). El Centro Democrático le presentó al país las fichas técnicas de ambas mediciones.