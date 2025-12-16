Suscribirse

Política

Centro Democrático entregó fichas técnicas de las encuestas con las que eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial

El documento entregado por el partido muestra que la senadora Paloma Valencia ganó en los dos estudios realizados.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 11:04 p. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. | Foto: Colprensa

El Centro Democrático entregó las fichas técnicas de las dos encuestas que aplicó para elegir a su candidata a la Presidencia, la senadora Paloma Valencia.

El partido publica esos documentos después de que la senadora María Fernanda Cabal, quien estaba en la contienda y no fue elegida, reclamara a su colectividad revelar la información de los estudios aplicados por las firmas Cadem y Panel Ciudadano.

Ese grupo político aseguró que hacer públicos esos documentos es un “ejercicio de transparencia” y recordó que existió un acuerdo unánime entre todos los aspirantes al aval para que la decisión final se tomara con resultados técnicos.

Contexto: Reaparece Miguel Uribe Londoño y se une a María Fernanda Cabal en la petición de solicitar al Centro Democrático que revele la encuesta presidencial

La primera encuesta fue realizada por Cadem. En esta se adelantó un estudio cuantitativo nacional con una muestra de 2.109 entrevistas que se aplicaron a la ciudadanía vía web. El cuestionario de esta, dice el Centro Democrático, se acordó entre los partes de manera previa y sus resultados arrojaron un margen de error del 2,5 % y un nivel de confianza del 95 %.

En esa pesquisa, Paloma Valencia contó con el 17 % de favorabilidad, seguida por María Fernanda Cabal (11 %) y Paola Holguín (8 %). “Cabe señalar que la muestra implementada incluyó a la ciudadanía en general, no solo a quienes se identifican con el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe o sus candidatos”, aclaró el partido.

Contexto: Paloma Valencia, la nueva carta de la derecha para las elecciones presidenciales

La segunda estuvo a cargo de Panel Ciudadano y se aplicó entre 5 mil militantes activos, entre los que estaban integrantes de los comités municipales y departamentales, de la dirección nacional, también consejeros de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes y senadores. La muestra de ese estudio fue de 2.255 votos válidos y el resultado arrojó un margen de error del 1,45 %.

En esa pesquisa, según el documento publicado por el partido, la senadora Valencia contó con el respaldo del 45% de los votantes y el segundo lugar fue ocupado por la senadora Cabal (37%), seguida por la senadora Holguín (16%).

La contienda interna para el aval del Centro Democrático comenzó con cinco candidatos: los senadores Andrés Guerra, Miguel Uribe Turbay, Cabal, Holguín y Valencia. Miguel Uribe Londoño tomó las banderas de su hijo, pero terminó apartándose de la colectividad, mientras que el senador Guerra renunció a su aspiración.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siguen las bajas en Santa Fe: filtraron los dos extranjeros y el experimentado campeón que se van del club

2. Armando Benedetti fue llamado por la Comisión de Acusación por su choque con Cristina Lombana

3. Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander

4. Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

5. AMI alerta sobre “deterioro de la libertad de prensa en Colombia”, tras informe de la CIDH

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Centro Democrático

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.