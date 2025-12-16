El Centro Democrático entregó las fichas técnicas de las dos encuestas que aplicó para elegir a su candidata a la Presidencia, la senadora Paloma Valencia.

El partido publica esos documentos después de que la senadora María Fernanda Cabal, quien estaba en la contienda y no fue elegida, reclamara a su colectividad revelar la información de los estudios aplicados por las firmas Cadem y Panel Ciudadano.

Ese grupo político aseguró que hacer públicos esos documentos es un “ejercicio de transparencia” y recordó que existió un acuerdo unánime entre todos los aspirantes al aval para que la decisión final se tomara con resultados técnicos.

La primera encuesta fue realizada por Cadem. En esta se adelantó un estudio cuantitativo nacional con una muestra de 2.109 entrevistas que se aplicaron a la ciudadanía vía web. El cuestionario de esta, dice el Centro Democrático, se acordó entre los partes de manera previa y sus resultados arrojaron un margen de error del 2,5 % y un nivel de confianza del 95 %.

En esa pesquisa, Paloma Valencia contó con el 17 % de favorabilidad, seguida por María Fernanda Cabal (11 %) y Paola Holguín (8 %). “Cabe señalar que la muestra implementada incluyó a la ciudadanía en general, no solo a quienes se identifican con el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe o sus candidatos”, aclaró el partido.

La segunda estuvo a cargo de Panel Ciudadano y se aplicó entre 5 mil militantes activos, entre los que estaban integrantes de los comités municipales y departamentales, de la dirección nacional, también consejeros de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes y senadores. La muestra de ese estudio fue de 2.255 votos válidos y el resultado arrojó un margen de error del 1,45 %.

En esa pesquisa, según el documento publicado por el partido, la senadora Valencia contó con el respaldo del 45% de los votantes y el segundo lugar fue ocupado por la senadora Cabal (37%), seguida por la senadora Holguín (16%).

El Centro Democrático, en un ejercicio de transparencia, entrega a la opinión pública las fichas técnicas y resultados de los estudios realizados por CADEM y Panel Ciudadano para escoger a la candidata a la Presidencia del Partido. pic.twitter.com/qwbWcyvJLO — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 16, 2025