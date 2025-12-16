Reaparece Miguel Uribe Londoño y se une a María Fernanda Cabal en la petición de solicitar al Centro Democrático que revele la encuesta presidencial

A los exprecandidatos a la Presidencia María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño los dividieron varios factores en medio de la contienda política, pero hoy parecen unidos en una sola causa: lograr que el Centro Democrático, el partido en el que han militado durante años y que ayudaron a fundar, revele el contenido de la encuesta que convirtió a Paloma Valencia en la candidata oficial a la presidencia del uribismo.

“Ayer, era exagerado y problemático pedir auditoría y publicación de resultados. Hoy, es urgente. El problema nunca fue la encuesta, fue la verdad”, escribió Uribe Turbay en sus redes sociales.

Y es que Uribe Turbay, el padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, siempre insistió en las reglas claras de la encuesta que escogiera al candidato único de la colectividad.

Miguel Uribe Londoño y María Fernanda Cabal. | Foto: Semana/Suministrada a Semana.

“Todo lo que pedí fue que se hiciera a través de encuestas con intención de voto. Ojalá tres encuestadoras nacionales. Como a partir de este momento estoy por fuera del Centro Democrático, puedo hablar del tema, porque he sido muy cuidadoso en no hacer una discusión pública, porque nos comprometimos a hacerlo en privado”, dijo a comienzos de diciembre de 2025.

“Las diferencias siempre las he conversado con el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo. No sé por qué a las precandidatas no les gustan las encuestadoras colombianas. No les dan confianza. Algo así que yo podría interpretar como que las encuestadoras colombianas hacen trampa. No creo que eso sea legítimo; uno no debe pensar de esa manera cuando hay empresas tan serias en el país”, añadió en su momento.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. | Foto: Suministrado a Semana.

María Fernanda Cabal reconoció el triunfo de Paloma Valencia y anunció que la apoyará en el camino a la Presidencia.

Sin embargo, le pidió al partido político que publique íntegramente los resultados del proceso de las encuestas internas y la correspondiente auditoría “como parte del proceso de selección de la candidatura del partido. Esta solicitud busca fortalecer la confianza ciudadana y despejar cualquier duda que pueda surgir respecto a la transparencia del procedimiento”, se lee en un boletín de prensa expedido por el equipo de Cabal.

Al fin y al cabo, Cabal ha salido mal librada de las encuestas internas que hace el Centro Democrático a la Presidencia. El país no puede olvidar su molestia cuando en 2021 el pulso se lo ganó Óscar Iván Zuluaga.

María Fernanda Cabal Precandidata presidencial | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Ella ni su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, estuvieron de acuerdo y lo manifestaron al interior del partido. Públicamente, quedó la sensación de un distanciamiento entre Cabal y Zuluaga que, sin duda, afectó los resultados en las urnas.

Frente a este proceso, Paloma Valencia dijo que confía en el mecanismo de selección y dijo que el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, puede revelar su contenido para la tranquilidad de la colectividad.