María Fernanda Cabal se pronunció tras derrota en el Centro Democrático: “Es necesario que se haga pública la auditoría”

La senadora y exprecandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal reaccionó este lunes a la más reciente decisión de su partido político: Paloma Valencia será quien lleve las riendas de la colectividad para las elecciones de 2026, luego de superarlas a ella y a Paola Holguín en dos estudios realizados en las últimas dos semanas.

Cabal empezó reiterando su compromiso de acompañar en la contienda a quien resultara elegida en el proceso, felicitó a Valencia y destacó el trabajo que han realizado en el Legislativo, resaltando las misiones que adelantaron en la Comisión Primera del Senado de la República durante varios años.

“Lo dije desde un principio, lo establecimos en privado, en público. Hubiera sido Paola, hubiera hecho exactamente lo mismo. Vamos a ir unidas, vamos a acompañarnos, porque unidas somos más fuertes. Yo quiero ganar con nuestra candidata, quiero ganar con nuestro partido”, dijo la congresista del Centro Democrático al término del evento en el que se oficializó la candidatura de Paloma Valencia.

Ella le pidió al partido político que publique íntegramente los resultados del proceso de las encuestas internas y la correspondiente auditoría “como parte del proceso de selección de la candidatura del partido. Esta solicitud busca fortalecer la confianza ciudadana y despejar cualquier duda que pueda surgir respecto a la transparencia del procedimiento”, se lee en un boletín de prensa expedido por el equipo de Cabal.

María Fernanda Cabal. | Foto: Samantha Chavéz

Así también lo narró ella: “Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría. Que todo colombiano pueda saber que esto se hizo bien y que cada paso estuvo a la altura del país que queremos rescatar”.

Ella señaló que su lucha por Colombia sigue con la mayor determinación, sobre todo en este momento en que, a su juicio, el caso, el desgobierno y la improvisación sería lo que representa a la administración de Gustavo Petro.