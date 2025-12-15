Suscribirse

Política

Así reaccionó Paloma Valencia a su designación como candidata presidencial del Centro Democrático

Valencia llevará las banderas del partido del expresidente Álvaro Uribe.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 11:30 p. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial Centro Democrático.
Paloma Valencia, candidata presidencial Centro Democrático. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Paloma Valencia fue seleccionada como la candidata presidencial del Centro Democrático. Ella se impuso a María Fernanda Cabal y Paola Holguín en dos estudios (cuantitativo y cualitativo) que realizó la colectividad en las últimas semanas.

Desde el Congreso, y con el respaldo de los integrantes del partido político, Valencia emitió su primer discurso como aspirante a la Casa de Nariño: “Quiero agradecer primero a Dios. Quiero pedirle a Dios que me dé humildad para recordar siempre que estamos aquí para servirle a los colombianos”.

Ella dio agradecimientos al expresidente Álvaro Uribe, a las directivas del partido y a los militantes: “Quiero agradecerle a mi partido, porque cuando uno es candidato de un partido, uno tiene que tener bien claro que está montado en una escalera que no construyó solo, esta escalera la han construido nuestros ediles, nuestros concejales, nuestros diputados, nuestros alcaldes, nuestros representantes a la Cámara, nuestros senadores”.

Contexto: Confirmado: Mario Hernández estará en la lista al Senado del Centro Democrático

Valencia hizo una mención especial sobre Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado cuando adelantaba un acto de campaña en Bogotá: “Su asesinato es un dolor que nos queda a todos en el corazón. Yo siento que, desde que Miguel murió, estamos todos viviendo una película en blanco y negro porque los colores se fueron desvaneciendo. Desde aquí, quiero decirle a la familia de Miguel, a sus amigos, a sus seguidores, que aquí están representadas sus ideas, que los queremos”.

También mencionó a Andrés Guerra, el senador antioqueño que se bajó de la carrera por la Presidencia del Centro Democrático; a Miguel Uribe Londoño, que fue expulsado de la competencia por decisiones y expresiones que generaron ampolla dentro de la colectividad; y a María Fernanda Cabal y a Paola Holguín, a quien les dedicó unas sentidas palabras.

Noticia en desarrollo...

Paloma ValenciaCentro Democrático

