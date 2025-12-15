Confirmado: Mario Hernández estará en la lista al Senado del Centro Democrático

El empresario colombiano Mario Hernández estará en la lista al Senado del Centro Democrático, tal y como lo pidió públicamente en un video que fue difundido a través de las redes.

Hernández quiere ayudar a impulsar la lista de esa colectividad al Senado y por esa razón, solicitó que fuera incluido.

SEMANA conoció que tras una reunión se tomó la decisión de que el empresario estará en el puesto número 37 de dicha lista que es cerrada.

Seguramente Hernández no ganará una curul al estar en ese lugar, pero podría ayudar a conseguir más votos para la lista.