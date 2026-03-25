A raíz de las denuncias de presunto acoso sexual que han sacudido la opinión pública en Colombia en los últimos días, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, informó que brindará orientación y acompañamiento jurídico a las mujeres que lo deseen.

“En coherencia con esta postura, el candidato y líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria ha habilitado un canal oficial para la recepción de denuncias y orientación jurídica a víctimas. Las personas que deseen presentar su caso pueden escribir al correo info@defensoresdelapatria.com, donde se garantizará confidencialidad, respeto y acompañamiento”, informó su campaña a través de un comunicado de prensa.

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El aspirante a la Casa de Nariño destacó que es importante fortalecer la cultura de la denuncia y garantizar que las instituciones actúen con independencia y celeridad, “evitando que este tipo de situaciones queden en la impunidad o sean silenciadas”.