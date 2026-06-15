La respuesta de Blessd tras respaldo de la Procuraduría: insiste en su inocencia y respeto por la justicia

En el marco de las audiencias adelantadas dentro del proceso judicial que involucra al artista colombiano Blessd y a otras personas vinculadas a la investigación, la Procuraduría General de la Nación manifestó su oposición a la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación, al considerar que los elementos debatidos dentro del proceso no permiten acreditar la existencia de un secuestro extorsivo.

Estas son las pruebas que tienen en vilo la suerte jurídica de Blessd

La posición asumida por el Ministerio Público representa un hecho de especial relevancia dentro del trámite judicial, toda vez que se aparta de la tesis planteada por la Fiscalía y solicita que los procesados continúen afrontando el proceso en libertad mientras se adopta una decisión de fondo.

Dentro de las audiencias fueron analizados diversos elementos probatorios relacionados con los hechos investigados.

Entre ellos, se expusieron conversaciones, audios y actuaciones posteriores que, según fue planteado en estrados judiciales, evidenciarían que las relaciones y negociaciones entre las partes continuaron desarrollándose después de la reunión que actualmente es objeto de investigación.

Blessd enfrenta problemas legales Foto: Cortesía

Uno de los puntos centrales del debate corresponde a la supuesta firma obligada de un contrato.

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto durante la diligencia, dicho contrato no existía al momento de la reunión y continuó siendo objeto de negociación con posterioridad a los hechos denunciados, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las autoridades y que forma parte de los elementos valorados por la Procuraduría al momento de fijar su posición.

De acuerdo con la intervención del Ministerio Público, los elementos incorporados a la actuación tampoco permiten concluir que hubiera existido una supresión total de la libertad de locomoción de la presunta víctima, requisito esencial para la configuración del delito de secuestro extorsivo.

Durante la audiencia se puso de presente que la propia presunta víctima habría manifestado que podía suscribir el contrato con posterioridad a la reunión e incluso acudir con acompañamiento policial si así lo consideraba pertinente, circunstancias que fueron valoradas por la Procuraduría al momento de analizar los hechos investigados.

Asimismo, el Ministerio Público destacó que los elementos debatidos en audiencia evidencian la existencia de actuaciones y conversaciones posteriores entre las partes, situación que genera cuestionamientos frente a la configuración del delito imputado por la Fiscalía.

La Fiscalía pidió enviar a la cárcel al músico Blessd. Foto: Rama Judicial

La Procuraduría también señaló que, aun cuando pudieran existir conductas susceptibles de análisis dentro del proceso, los elementos expuestos no permiten acreditar la conducta específica imputada por el ente acusador en los términos planteados durante la audiencia.

La fiscalía no logró demostrar que Blessd pudiera participar de determinador ya que la supuesta llamada se evidenció en las entrevistas iniciales del denunciante como posterior a los hechos, además, no se indicó por la fiscalía quien, como y que determinó.

De igual manera, durante las intervenciones fueron abordados aspectos relacionados con la presunta inexistencia de un arma de fuego real durante los hechos investigados, así como otros elementos que actualmente hacen parte del análisis integral que corresponde realizar a la administración de justicia.

Audiencia contra Blessd Foto: Fiscalía General de la Nación

La Procuraduría destacó además la importancia de que cualquier medida restrictiva de la libertad se encuentre sustentada en elementos probatorios suficientes, verificables y consistentes, garantizando en todo momento el respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de todas las personas involucradas.

Durante la audiencia también fue reiterada la disposición de Blessd y Santiago Jaramillo de continuar compareciendo ante las autoridades y atender cada uno de los requerimientos de la administración de justicia, tal y como lo han venido haciendo desde el inicio de las actuaciones.

En ese sentido, se destacó que ambos han permanecido vinculados al proceso, han acudido a los llamados de las autoridades y mantienen su voluntad de ejercer su derecho a la defensa dentro del marco institucional y legal correspondiente.

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Por estas razones, el Ministerio Público concluyó que los elementos debatidos durante la audiencia no permiten acreditar la existencia de una supresión total de la libertad de locomoción, presupuesto indispensable para la configuración del delito de secuestro extorsivo, razón por la cual solicitó que los procesados continúen afrontando el proceso en libertad mientras avanza el trámite judicial.

Blessd reitera su respeto por las instituciones colombianas, su disposición permanente de comparecer ante las autoridades cuando sea requerido y su confianza en que las decisiones judiciales continuarán adoptándose con fundamento en las pruebas debatidas dentro del proceso y en estricto respeto por las garantías constitucionales de todas las partes involucradas.