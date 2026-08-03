Murió Álvaro Uribe González, recordado locutor colombiano; tenía 86 años

Los amantes de la radio colombiana están de luto tras conocerse el fallecimiento de Álvaro Uribe González uno de los locutores comerciales más recordados del país.

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La información fue confirmada por Caracol Radio, emisora en la que periodistas y colaboradores aprovecharon el anuncio para rendir homenaje a la trayectoria de quien dejó una huella en la radio, la televisión y la publicidad nacional.

En el momento en el que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, los comunicadores destacaron el legado que construyó a lo largo de varias décadas y recordaron el papel que desempeñó en el desarrollo de la locución comercial en Colombia, un campo en el que su voz se convirtió en una de las más reconocibles para varias generaciones.

De acuerdo con lo compartido por la estación de radio, Uribe González fue uno de los pioneros de la locución en el país y también hizo parte de los primeros disc jockeys (DJ) de Radio Santa Fe, etapa que marcó el inicio de una carrera que más adelante lo consolidó como un referente dentro de los medios de comunicación.

Con el paso de los años, su trabajo trascendió los estudios de radio. Su voz estuvo presente en comerciales, campañas publicitarias y producciones para televisión, convirtiéndose en un sello inconfundible dentro de la industria audiovisual colombiana.

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Aunque por ahora no se han entregado más detalles sobre su fallecimiento, la noticia despertó múltiples mensajes de reconocimiento hacia quien dedicó gran parte de su vida a los micrófonos.

En el homenaje realizado por Caracol Radio, los periodistas resaltaron la influencia que ejerció sobre varias generaciones de locutores y la importancia de su aporte al crecimiento de la publicidad y la comunicación en Colombia.

Con su partida, el país despide a una de las voces más emblemáticas de la locución nacional, cuyo trabajo permaneció durante décadas en la memoria de los oyentes y televidentes.

La Asociación Colombiana de locutores y comunicadores publicó especial mensaje

A través de la cuenta oficial de Asociación Colombiana de locutores y comunicadores se despidió al recordado profesional.

"Lamentamos el fallecimiento de nuestro colega y amigo Álvaro Uribe González, quien nos acompañó y lideró una de las charlas de la exposición ‘Radio Reliquias y Futuro’, que se realizó en el segundo semestre de 2024. Uribe González fue pionero como DJ en Radio Santa Fe. Así lo recuerda Armando Plata Camacho, expresidente de la ACL: “Alvaro fue la voz comercial de mayor impacto en la publicidad colombiana en las décadas de los 70 al 2000, al punto de imponer sus propias tarifas”. Un abrazo fraterno para su familia y amigos. Que descanse en paz", se lee en la publicación.