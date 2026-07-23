Murió exparticipante de ‘Miss Universe Jamaica’: triste imagen confirmó su deceso

Los amantes de los certámenes de belleza están de luto pues se dio a conocer la muerte de LaToya Malcolm, actriz, bailarina y exparticipante de Miss Universe Jamaica.

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La noticia fue confirmada por la organización del concurso a través de sus redes sociales, donde compartieron una imagen de la joven de 35 años acompañada de un emotivo mensaje de despedida que rápidamente generó cientos de reacciones entre seguidores y exreinas de belleza.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento de Malcolm no han sido reveladas. La organización tampoco entregó mayores detalles sobre lo sucedido, por lo que la noticia ha estado rodeada de incertidumbre.

“Lamentamos el fallecimiento de la exalumna de Miss Universe Jamaica, LaToya Malcolm, quien compitió con orgullo en el certamen Miss Universe Jamaica 2024”, expresó la organización.

En otra parte del mensaje, el concurso reiteró su pesar por la pérdida de quien hizo parte de la edición 2024 del certamen y destacó el cariño que despertó entre quienes compartieron con ella durante esa experiencia.

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“Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca serás olvidada”, señaló el comunicado.

Sin embargo, luego de que el comunicado se convirtiera en tendencia, miles de personas expresaron su tristeza y recordaran el legado que dejó dentro de la industria del entretenimiento en Jamaica.

LaToya Malcolm participó en Miss Universe Jamaica 2024, donde logró darse a conocer por su carisma y desempeño durante la competencia.

Ese mismo año obtuvo el título de Miss Jamaica Bikini International 2024, reconocimiento que fortaleció su presencia en el mundo de los certámenes y le abrió nuevas oportunidades dentro del entretenimiento.

Además de su faceta como modelo, Malcolm desarrolló una carrera de más de diez años como actriz, bailarina y artista. Gran parte de su trabajo estuvo vinculado a la escena cultural de Jamaica, donde participó en diferentes proyectos y eventos relacionados con el espectáculo.