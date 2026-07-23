Humoristas de ‘MasterChef Celebrity’ cometieron imperdonable error y podrían ser eliminados

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 tiene emocionados a miles de televidentes, que cada año se conectan a la producción de Canal RCN para ver a sus figuras favoritas del mundo del entretenimiento poner a prueba sus habilidades gastronómicas.

Sin embargo, algunos de los participantes ya enfrentan las primeras dificultades en la cocina.

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En el segundo episodio de la temporada, emitido en la noche del miércoles 22 de julio, las celebridades tuvieron que asumir su primer reto en parejas, una prueba que dejó al descubierto tanto las fortalezas como las debilidades de varios concursantes.

En esta ocasión, los participantes debían preparar una receta utilizando diferentes tipos de proteínas, las cuales fueron asignadas mediante emojis.

Aunque el desafío parecía sencillo, varios equipos tuvieron inconvenientes para identificar correctamente el ingrediente principal o para ejecutar las técnicas de cocción necesarias, lo que terminó afectando el resultado final de sus platos.

La pareja conformada por los humoristas Iván Marín y Gustavo Bernate terminó protagonizando el mayor error de la noche. Ambos apostaron por preparar un flan de piña caramelizada, pero el postre nunca alcanzó la consistencia esperada.

En lugar de obtener una textura firme y esponjosa, la mezcla quedó completamente líquida, una falla que fue evidente incluso antes de que los jurados realizaran la degustación.

Los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso coincidieron en que la preparación presentaba fallas importantes desde el punto de vista técnico, pues el resultado no cumplía con las características básicas de un flan.

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Por esa razón, la decisión fue unánime: Iván Marín y Gustavo Bernate recibieron el primer delantal negro de la temporada, quedando oficialmente en riesgo de eliminación.

Incluso antes de escuchar el veredicto, ambos eran conscientes de que el postre difícilmente convencería al jurado y que sus posibilidades de obtener una buena calificación eran muy reducidas.

Aunque fueron los únicos en recibir el delantal negro, las otras parejas que también estuvieron cerca de correr la misma suerte fueron Virginia Gómez y Mariana, y Milena López y Julieta Piñeres.

¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef Celebrity 2026′?