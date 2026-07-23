Imitador de Shakira desató reacciones en ‘Yo me llamo 2026′: sus movimientos le fallaron y cometió error con el jurado

Yo me llamo estrenó una nueva temporada este 2026, abriéndole paso a millones de personas para que disfruten de una entrega distinta y especial. La producción regresó con una propuesta distinta, buscando al doble exacto de la industria musical.

Dos imitadoras pusieron a prueba a Amparo Grisales en el estreno de ‘Yo me llamo’: una presentación conmovió a más de uno

El formato de imitación emprendió un camino renovado en la pantalla chica, cautivando con la llegada de Elder Dayán y Aurelio Cheveroni como parte del jurado. Ambos se integraron a César Escola y Amparo Grisales, logrando una fusión de conocimientos y estilo.

Con dos capítulos hasta el momento, ya el público pudo disfrutar de audiciones como la de Isabel Pantoja, Julio Jaramillo, Adele, Elena Rose, Laura Paussini y Maluma.

No obstante, en medio de esta etapa, también se vieron presentaciones graciosas y divertidas, las cuales hicieron que los expertos lanzaran comentarios bien particulares. Este fue el caso de un participante que llegó a representar a Shakira, sin dimensionar que sería foco de reacciones.

De acuerdo con lo que quedó registrado, un imitador pisó el escenario luciendo un vestido morado, una peluca negra con apliques de mariposas y unos tacones, señalando que era Shakira. Al cantar no logró si quiera igualar el tono de la barranquillera, por lo que fue eliminado.

Según se detalló, el sujeto, que viajó desde el Chocó, tuvo la ilusión de entrar al programa, metiéndole la mejor actitud en medio de la posible negativa. Tras cantar Antología, los jurados votaron en rojo y no permitieron que avanzara, pues no consideraban que lograra asemejarse a la icónica cantante.

César Escola tomó la palabra y dijo: “Hay que tener actitud y creer que eres Shakira”, elogiando el estilo y la seguridad que manejó para llegar a este nivel.

Lo gracioso ocurrió después de que terminó la audición, ya que el imitador saludó a Aurelio y lo confundió con Braulio, quien respondió con el voto negativo en esta etapa. Allí, sin pensarlo, se refirió a Amparo Grisales, a quien halagó y mencionó como una importante figura del reality musical.