Hijo de Diomedes Díaz se unió a los presentadores de ‘Yo me llamo’: así lo recibió Amparo Grisales

La expectativa por el regreso de Yo me llamo continúa creciendo y el Canal Caracol ya comenzó a revelar algunos de los detalles que marcarán la nueva temporada del reconocido concurso de imitación.

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El programa de imitación, que se ha mantenido como uno de los formatos más vistos de la televisión colombiana, regresará acompañado nuevamente por Yo me llamo mini, la versión que incluye participantes infantiles y que tuvo una buena recepción entre la audiencia.

Con el inicio de la promoción oficial, el canal empezó a revelar poco a poco quiénes estarán al frente del proyecto. En el comercial que ya circula en redes sociales y en las pantallas de Caracol aparecen varias de las figuras que el público ya asocia con el programa y que volverán para esta nueva etapa.

El programa de imitación está transmitiendo su décima temporada. Foto: Canal Caracol

Entre ellas está Amparo Grisales, una de las integrantes históricas del formato, acompañada por el maestro César Escola y Aurelio Cheveroni, quienes harán parte de la mesa de jurados encargada de evaluar las presentaciones de los imitadores. Sin embargo, la promoción dejó ver que todavía faltaba una sorpresa para completar el grupo.

Pensando en incluir una figura que representara la cuota artística colombiana dentro del panel, el programa apostó por una incorporación ligada al vallenato, uno de los géneros más escuchados en el país.

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Por eso, uno de los momentos que más llamó la atención del adelanto fue la llegada de Elder Dayan Díaz, cantante e hijo de Diomedes Díaz, quien se suma oficialmente al equipo de Yo me llamo para esta nueva temporada.

En la pieza promocional se observa el momento en que Amparo Grisales lo invita simbólicamente a “subirse al bus” del programa y darle la bienvenida al formato.

Junto al resto del equipo, se escucha el anuncio que confirma su incorporación: “Elder Dayan llega al jurado de Yo me llamo. Si la última temporada te gustó, la nueva te gustará el doble”.

La participación del artista marca una novedad dentro del concurso, pues incorpora una voz vinculada directamente con la música vallenata dentro del grupo encargado de evaluar el talento de los concursantes. Además, su llegada generó conversación entre los seguidores del programa, que rápidamente reaccionaron en redes sociales tras conocer el anuncio.

“El mejor de todos, Elder”; “Wow, esta temporada va a estar buenppisima”; “Excelente”; “Me encanta que haya un vallenato de jurado” y “10/10 ya quiero que empiece”, son algunos de los comentarios que comenzaron a aparecer en plataformas digitales.