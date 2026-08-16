Tras haber dirigido únicamente 25 compromisos en el banquillo, la junta directiva del Club Nacional de Montevideo informó la destitución del director técnico Jorge Bava. La decisión sobre la salida del entrenador uruguayo llamó la atención por lo poco que duró en el cargo, así como por el surgimiento del nombre del actual técnico de Independiente Santa Fe como candidato para asumir el cargo.

Pablo Repetto en la mira de un gigante del continente: ¿Podría salir de Santa Fe?

La institución de Montevideo oficializó el cierre de la etapa mediante comunicado oficial. El mensaje institucional ratificó la desvinculación inmediata del cuerpo técnico, agradeciendo las labores desarrolladas durante el tiempo de gestión al frente de la plantilla profesional.

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A través de sus canales oficiales, el Club Nacional de Football comunicó: “Jorge Bava y su cuerpo técnico no continuarán en sus funciones al frente del primer equipo. El club agradece al entrenador y a los integrantes de su equipo por el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado, deseándoles el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

Balance deportivo y cuestionamientos al rendimiento

La trayectoria del entrenador al mando de la escuadra uruguaya registró un saldo equilibrado en cuanto a resultados deportivos. Jorge Bava concluyó su etapa en la institución con 11 victorias, 11 derrotas y 3 empates, balance que derivó en continuas discusiones sobre el desempeño futbolístico del plantel.

Pese a los cuestionamientos dirigidos hacia la figura del director técnico, diversos sectores analizan la corresponsabilidad de los futbolistas en los resultados recientes. Las evaluaciones sobre el momento del equipo señalan compromisos individuales pendientes, aunque la dirigencia optó por resolver el contrato de la conducción técnica.

Pablo Repetto en el horizonte del equipo uruguayo

A las pocas horas de confirmarse la vacante en el banquillo, la prensa internacional comenzó a dar cuenta de los nombres evaluados para la sucesión. El periodista Ignacio Oviedo reveló el interés de la dirigencia por vincular a Pablo Repetto, actual estratega al servicio de Independiente Santa Fe en la liga colombiana.

#Nacional 🔴



✅ Pablo Repetto es el candidato de Flavio Perchman



💥 El entrenador va a respetar su contrato en @SantaFe que vence el 31/12



❌ Nacional busca la una opción B hasta fin de año pic.twitter.com/AUToJKGVMS — Ignacio Oviedo (@Ignaciooviedos) August 16, 2026

Respecto a la postura del entrenador y los planes de la institución, el periodista detalló: “Pablo Repetto es el candidato de Flavio Perchman (vicepresidente de Nacional). El entrenador va a respetar su contrato en Santa Fe que vence el 31 de diciembre, por lo que Nacional busca una opción B hasta fin de año”.

Ante el contrato vigente del técnico del León, los dirigentes uruguayos contemplan los tiempos para una eventual negociación. La planificación de la directiva se orientaría a esperar la finalización del vínculo de Repetto en Colombia, con el propósito de concretar su llegada sin costo de transferencia para la siguiente temporada.