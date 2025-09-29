Como bien se sabe, el director técnico uruguayo Jorge Bava dejó de trabajar en Independiente Santa Fe de Bogotá, a pesar de obtener el título de la Liga BetPlay del primer semestre del año.

Bava dejó de ser, de manera oficial, estratega del ‘cardenal’ el pasado 24 de septiembre, tras el Deportivo Independiente Medellín vs. Santa Fe por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Jorge Bava cuando estaba en Santa Fe. | Foto: Getty Images

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, señaló el conjunto rojo y blanco a través de un comunicado de prensa.

“Extendemos nuestros agradecimientos al profesor colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, añadió Independiente Santas Fe.

🖊 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 pic.twitter.com/mKEzNzojtl — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 25, 2025

“A partir de la fecha los profesores Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo profesional masculino. Oportunamente y a través de nuestros canales oficiales informaremos cualquier novedad”, terminó.

Antes de que se diera el anuncio de la salida de Jorge Bava, ya se decía en redes sociales que el técnico iba a seguir su carrera en Cerro Porteño de Paraguay, quien le habría ofrecido un mejor contrato.

OFICIAL | Jorge Bava es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero 🌪️🔵🔴



¡Bienvenido al Barrio, Profe Bava! 🏟️🔥⚽ pic.twitter.com/wRSzrIVEGD — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) September 29, 2025

Y bien, este lunes 29 de septiembre se dio la presentación oficial de Jorge Bava en Cerro Porteño. “OFICIAL | Jorge Bava es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero. ¡Bienvenido al Barrio, Profe Bava!“, informó el club guaraní.

La prensa paraguaya, como era de esperarse, reaccionó al anuncio del arribo de Jorge Bava a Cerro Porteño. “El entrenador, de 44 años, había llegado a Independiente Santa Fe en marzo y sorprendentemente quedó campeón con un equipo liderado por el veterano delantero Hugo Rodallega”, reseñó Versus.

“En 2023, Bava fue campeón del fútbol de su país con Liverpool de Montevideo en su primera experiencia como director técnico. Bava será el sexto entrenador uruguayo en la historia de Cerro Porteño, donde el último charrúa en darle una alegría al pueblo azulgrana fue Jorge Fossati, en el Apertura 2012″, añadió.

Los hinchas de Cerro Porteño tiene mucha expectativa sobre cómo queda ser la era de Jorge Bava. Claramente, esperan buenos resultados en lo que queda del año 2025.