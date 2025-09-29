Suscribirse

Jorge Bava fue presentado en su nuevo equipo, tras salir de Santa Fe: “Bienvenido, profe”

El técnico uruguayo continuará su carrera en otro país del Sur de América.

Redacción Deportes
30 de septiembre de 2025, 12:01 a. m.
Jorge Bava, actual entrenador de Independiente Santa Fe.
Jorge Bava, exentrenador de Independiente Santa Fe. | Foto: Getty Images

Como bien se sabe, el director técnico uruguayo Jorge Bava dejó de trabajar en Independiente Santa Fe de Bogotá, a pesar de obtener el título de la Liga BetPlay del primer semestre del año.

Bava dejó de ser, de manera oficial, estratega del ‘cardenal’ el pasado 24 de septiembre, tras el Deportivo Independiente Medellín vs. Santa Fe por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Jorge Bava no va más con Santa Fe.
Jorge Bava cuando estaba en Santa Fe. | Foto: Getty Images

Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, señaló el conjunto rojo y blanco a través de un comunicado de prensa.

“Extendemos nuestros agradecimientos al profesor colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, añadió Independiente Santas Fe.

“A partir de la fecha los profesores Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo profesional masculino. Oportunamente y a través de nuestros canales oficiales informaremos cualquier novedad”, terminó.

Antes de que se diera el anuncio de la salida de Jorge Bava, ya se decía en redes sociales que el técnico iba a seguir su carrera en Cerro Porteño de Paraguay, quien le habría ofrecido un mejor contrato.

Y bien, este lunes 29 de septiembre se dio la presentación oficial de Jorge Bava en Cerro Porteño. “OFICIAL | Jorge Bava es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero. ¡Bienvenido al Barrio, Profe Bava!“, informó el club guaraní.

La prensa paraguaya, como era de esperarse, reaccionó al anuncio del arribo de Jorge Bava a Cerro Porteño. “El entrenador, de 44 años, había llegado a Independiente Santa Fe en marzo y sorprendentemente quedó campeón con un equipo liderado por el veterano delantero Hugo Rodallega”, reseñó Versus.

Contexto: Confirman el primer técnico descartado en Santa Fe: se conoció la decisión del presidente

En 2023, Bava fue campeón del fútbol de su país con Liverpool de Montevideo en su primera experiencia como director técnico. Bava será el sexto entrenador uruguayo en la historia de Cerro Porteño, donde el último charrúa en darle una alegría al pueblo azulgrana fue Jorge Fossati, en el Apertura 2012″, añadió.

Los hinchas de Cerro Porteño tiene mucha expectativa sobre cómo queda ser la era de Jorge Bava. Claramente, esperan buenos resultados en lo que queda del año 2025.

Algunos aficionados de Independiente Santa Fe echan de menos al director técnico uruguayo, muy pocos, para ser sinceros. A varios hinchas les dio un poco igual su salida, ya que, no estaba teniendo buenos juegos en el clausura de la Liga.

