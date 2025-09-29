Suscribirse

Confirman el primer técnico descartado en Santa Fe: se conoció la decisión del presidente

Eduardo Méndez tiene clara su idea sobre el nuevo entrenador, tras la victoria contundente frente a Equidad en El Campín.

Redacción Deportes
29 de septiembre de 2025, 4:11 p. m.
Estadio El Campín, Santa Fe vs Bucaramanga
Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. | Foto: Guillermo Torres

Independiente Santa Fe venció a La Equidad (3-0) y regresó al grupo de los ocho en la Liga Betplay. A pesar de la salida de su entrenador, el conjunto cardenal respondió a la altura y le dio una alegría a toda su afición en el Estadio El Campín.

Francisco López se hizo cargo del equipo como técnico interino y goza de la plena confianza del presidente Eduardo Méndez para encarar los próximos compromisos.

Contexto: Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025-ll: goleada de Santa Fe a Equidad movió los ocho

Teniendo en cuenta que el conjunto cardenal disputa la Copa Libertadores el próximo año, muchos hinchas piden que se traiga un técnico de renombre, sin embargo, en la dirigencia toman con tranquilidad la elección del DT.

El fin de semana sonó con fuerza la posibilidad de fichar a Santiago ‘Sachi’ Escobar, pero ese nombre fue descartado rápidamente por la dirigencia del club.

Octubre 13 de 2015. Bogotá. En el estadio de Techo Deportes Tolima venció 2 - 0 a Equidad F.C. en la fecha 7 de la Liga Águila II 2015. En la foto: El director técnico Santiago Escobar. (Colprensa - Mauricio Alvarado)
Santiago 'Sachi' Escobar, técnico que sonó para Santa Fe. | Foto: Mauricio Alvarado

Carlos Antonio Vélez contó detalles

Así lo informó Carlos Antonio Vélez en su columna de Palabras Mayores, donde se refirió a la búsqueda de técnico en Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.

Sobre el caso del cuadro capitalino, explicó: “Sachi Escobar no viene a Santa Fe. Esa versión es una versión calenturienta. Ahí no hay nada, absolutamente nada”.

“Santa Fe no ha decidido traer técnico todavía y tiene un mamotreto de hojas de vida. Se va a tomar su tiempo porque, entre otras cosas, al técnico actual le va bien”, agregó.

‘Pacho’ López le dio razones al presidente para mantenerlo en el cargo, pues dispuso un equipo ofensivo ante Equidad y ganó con varios goles de diferencia.

Contexto: Empresario de Jorge Bava quiere sacarle “hasta la risa” a Santa Fe: Eduardo Méndez lo denunció

De hecho, el equipo lució más suelto en ataque y los jugadores tuvieron libertad para moverse, tal como lo expresó el volante Ómar Fernández Frasica.

Sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional, el experimentado periodista apuntó a decir que tampoco hay afán y descartó que Efraín Juárez esté en la lista de candidatos.

“Mucha gente dice que lo vuelvan a traer a Nacional; hasta donde entiendo, mientras esté esta directiva, Juárez no va a volver. Además, Nacional fue el que hizo campeón a Juárez, no al revés”, completó sobre los dos clubes del FPC que están sin entrenador en propiedad.

Los Luchos la siguen rompiendo

Arrancó la ‘Pachoneta’

Por lo que concierne a Santa Fe, todo es tranquilidad. La afición le mostró su respaldo al entrenador con cánticos durante el segundo tiempo y López está comprometido con mantener los buenos resultados que les permitieron coronarse campeones en junio pasado.

“Este es el equipo de Santa Fe, y para mí ha sido más fácil porque tengo el respaldo de los jugadores, que son muy grandes y hacen la tarea más fácil. Este es el equipo de Hugo, de Daniel, de Marmolejo, de Elvis…ellos han sacado la resiliencia ante la adversidad", expresó.

Sobre su continuidad como entrenador, respondió: “Soy un empleado del club y estoy a disposición siempre. El presidente ha tomado las mejores decisiones, como la llegada del profe Jorge en su momento, fue una buena decisión, conseguimos la décima estrella y lo que decida la junta directiva lo aceptaré como un empleado del club“.

Noticias relacionadas

Independiente Santa FeEduardo MéndezLiga Betplay

