Independiente Santa Fe venció a La Equidad (3-0) y regresó al grupo de los ocho en la Liga Betplay. A pesar de la salida de su entrenador, el conjunto cardenal respondió a la altura y le dio una alegría a toda su afición en el Estadio El Campín.

Francisco López se hizo cargo del equipo como técnico interino y goza de la plena confianza del presidente Eduardo Méndez para encarar los próximos compromisos.

Teniendo en cuenta que el conjunto cardenal disputa la Copa Libertadores el próximo año, muchos hinchas piden que se traiga un técnico de renombre, sin embargo, en la dirigencia toman con tranquilidad la elección del DT.

El fin de semana sonó con fuerza la posibilidad de fichar a Santiago ‘Sachi’ Escobar, pero ese nombre fue descartado rápidamente por la dirigencia del club.

Santiago 'Sachi' Escobar, técnico que sonó para Santa Fe. | Foto: Mauricio Alvarado

Carlos Antonio Vélez contó detalles

Así lo informó Carlos Antonio Vélez en su columna de Palabras Mayores, donde se refirió a la búsqueda de técnico en Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.

Sobre el caso del cuadro capitalino, explicó: “Sachi Escobar no viene a Santa Fe. Esa versión es una versión calenturienta. Ahí no hay nada, absolutamente nada”.

“Santa Fe no ha decidido traer técnico todavía y tiene un mamotreto de hojas de vida. Se va a tomar su tiempo porque, entre otras cosas, al técnico actual le va bien”, agregó.

‘Pacho’ López le dio razones al presidente para mantenerlo en el cargo, pues dispuso un equipo ofensivo ante Equidad y ganó con varios goles de diferencia.

De hecho, el equipo lució más suelto en ataque y los jugadores tuvieron libertad para moverse, tal como lo expresó el volante Ómar Fernández Frasica.

Sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional, el experimentado periodista apuntó a decir que tampoco hay afán y descartó que Efraín Juárez esté en la lista de candidatos.

“Mucha gente dice que lo vuelvan a traer a Nacional; hasta donde entiendo, mientras esté esta directiva, Juárez no va a volver. Además, Nacional fue el que hizo campeón a Juárez, no al revés”, completó sobre los dos clubes del FPC que están sin entrenador en propiedad.

Arrancó la ‘Pachoneta’

Por lo que concierne a Santa Fe, todo es tranquilidad. La afición le mostró su respaldo al entrenador con cánticos durante el segundo tiempo y López está comprometido con mantener los buenos resultados que les permitieron coronarse campeones en junio pasado.

“Este es el equipo de Santa Fe, y para mí ha sido más fácil porque tengo el respaldo de los jugadores, que son muy grandes y hacen la tarea más fácil. Este es el equipo de Hugo, de Daniel, de Marmolejo, de Elvis…ellos han sacado la resiliencia ante la adversidad", expresó.