Baja de última hora en Independiente Santa Fe: se despidió y pasa a la Selección Colombia

Independiente Santa Fe tendrá una baja sensible para el segundo semestre de 2026. El cuadro cardenal se quedó sin director deportivo porque Francisco López asumirá como nuevo técnico de la Selección Colombia Sub-15.

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Así lo informó el periodista Felipe Sierra y fue confirmado por su hija, la también periodista, Gabriela Tautiva: “Francisco López será el nuevo entrenador de la Selección Colombia Sub-15. En su paso por Santa Fe fue director deportivo y entrenador interino del primer equipo“.

Pacho López, como le dicen de cariño, jugó una parte fundamental en la décima estrella del cuadro capitalino. Asumió las riendas en 2025-I tras la salida de Pablo Peirano y sumó puntos importantes para la clasificación a cuadrangulares de ese campeonato.

Luego acompañó a Jorge Bava como asistente técnico, al tiempo que se encargaba de la dirección deportiva con la confianza del presidente Eduardo Méndez.

López alcanzó a dirigir a Santa Fe nuevamente en el segundo semestr del año pasado, cuando Bava salió por una oferta irrechazable de Cerro Porteño. Aunque su paso como entrenador no terminó de la mejor manera, hizo el empalme con Pablo Repetto y seguía siendo habitual en el banquillo santafereño.

La Selección Colombia Sub-15 se había quedado sin técnico hace tres meses, cuando Deivy Mejía fue destituido del cargo por presunta conducta profesional inadecuada.

Francisco López tomará las riendas del primer escalón en las divisiones menores de la Tricolor, una parte indispensable para el proceso formativo de los próximos talentos del país.

Cabe recordar que el técnico de la Selección Sub-17 es Freddy Hurtado, el de la Sub-20 es César Torres y Néstor Lorenzo está al mando de los mayores.

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Entre todos intentan cumplir con el nuevo proyecto de la Federación Colombiana de Fútbol, encabezado por Ramón Jesurún, que quiere hacer historia y traer títulos en todas las divisiones.

Freddy Hurtado ya tuvo resultados en el Sudamericano Sub-17 que terminó en el mes de abril. La Selección Colombia fue campeona de dicho certamen después de eliminar a Brasil en semifinales y luego golear a Argentina en la final.

Selección Colombia Sub-17 que salió campeona del Sudamericano de la categoría en 2026. Foto: AFP

Santa Fe buscar director deportivo

El dolor de cabeza ahora es para Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, que debe buscarle reemplazo a Francisco López en el cargo de director deportivo.

Este nombramiento es urgente para la preparación del segundo semestre y la llegada de los nuevos fichajes que pueda pedir el cuerpo técnico de Repetto.

Ahora mismo el cuadro cardenal está enfocado en un defensor central, dada la grave lesión de rodilla de Juan Sebastián Quintero.

Salvo alguna salida de peso para la nómina titular, no se espera que Santa Fe haga grandes movimientos en el mercado de fichajes que ya se está moviendo en el fútbol profesional colombiano.