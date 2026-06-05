La Selección Colombia llegó a San Diego y los hinchas se llevaron una decepción: “Qué tristeza”

Después de diez horas de vuelo, la Selección Colombia aterrizó en San Diego (California) para su último amistoso antes del Mundial 2026.

Los 26 convocados tuvieron un día lleno de compromisos. Primero entrenaron en horas de la mañana; luego, recibieron el pabellón nacional del presidente Gustavo Petro y, por último, se subieron al avión rumbo a Estados Unidos.

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Al hotel de concentración llegaron en la noche del jueves y los estaba esperando un centenar de hinchas que se acercaron con la ilusión de obtener algún recuerdo de sus ídolos.

Desafortunadamente, el protocolo establecía que los jugadores llegaban directo a descansar tras una jornada desgastante.

Lo más duro es que ni siquiera los pudieron ver bajarse del bus. La logística del hotel cerró la puerta del garaje pese a las peticiones de los hinchas que estaban en el lugar: “Qué tristeza” se escuchó decir en uno de los videos.

🏨🇨🇴La selección Colombia ya está en San Diego.



En medio del calor de los hinchas la tricolor fue recibida en el hotel InterContinental San Diego by IHG.



🔸Mañana primer entrenamiento en EEUU a las 5 p.m.



🔸Rueda de prensa a las 4:30 p.m.#Desdeelprimerohastaelúltimominuto https://t.co/SGDtcvASWS pic.twitter.com/z482dCvdAS — Alexander Cortes (@Alexander10per) June 5, 2026

Este viernes, con las energías renovadas, los jugadores de la Selección Colombia tendrán una sesión de entrenamiento en Estados Unidos para ir preparando el último examen antes de la cita mundialista.

Los 26 convocados estarán a disposición de Néstor Lorenzo, que sigue afinando detalles en compañía de su cuerpo técnico.

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¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Jordania?

El próximo partido de la Tricolor está programado para este domingo, 7 de junio, frente a su similar de Jordania. El pitazo inicial será sobre las 6 de la tarde (hora de Colombia).

La transmisión oficial corre por cuenta de los dos canales nacionales, Caracol TV y Canal RCN, que dispondrán también sus aplicaciones digitales y canales de YouTube para llevar las acciones del compromiso.

Colombia espera gran afluencia de público en el Snapdragon Stadium de San Diego, escenario elegido por la FCF para este amistoso internacional.

El combinado nacional viene de ganarle a Costa Rica en el Estadio El Campín de Bogotá. Ese día marcaron Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, habituales titulares de la Selección Colombia.

En dicho amistoso alcanzaron a jugar 22 de los 26 jugadores convocados por Lorenzo. Los únicos que no tuvieron acción fueron Álvaro Montero, Jefferson Lerma, Jáminton Campaz y Jhon Córdoba.

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La idea es que tengan minutos contra Jordania y todos los miembros de la Tricolor hayan tocado césped antes de la Copa del Mundo.

James Rodríguez se perfila a ser titular después de haber arrancado en el banco de suplentes frente a Costa Rica. El 10 tuvo poca continuidad en su club, el Minnesota United, y necesita soltar las piernas para llegar a punto al primer partido ante Uzbekistán.