La cifra millonaria que recibe Colombia por terminar novena del Mundial 2026: es un dineral

El Mundial 2026 se despide con importantes premios económicos para sus 48 participantes. Ninguna selección se fue de Norteamérica con las manos vacías, pues la FIFA había establecido las cifras desde fase de grupos hasta la gran final.

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La Selección Colombia terminó en la novena posición, luego de caer contra Suiza en octavos de final. Eso significa que recibe 15 millones de dólares directo a las cuentas de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Ese dinero se debe repartir entre los jugadores y miembros del cuerpo técnico, según como lo hayan acordado antes de arrancar la Copa del Mundo. La FCF también podría hacer inversiones en instalaciones y desarrollo de sus divisiones menores, pensando en la clasificación a la próxima cita mundialista.

¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026?

Los premios económicos fueron establecidos por la FIFA desde antes de arrancar, exactamente en diciembre de 2025, tras una reunión del consejo en Doha (Catar).

Allí quedó establecida la cifra exacta que ganarían los eliminados en fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal, subcampeón y campeón.

Campeón: 50 millones de USD

Subcampeón: 33 millones de USD

Tercer puesto: 29 millones de USD

Cuarto puesto: 27 millones de USD

5.º – 8.º puesto: 19 millones de USD

9.º – 16.º puesto: 15 millones de USD

17.º – 32.º puesto: 11 millones de USD

33.er – 48.º puesto: 9 millones de USD

Hay selecciones que ni siquiera ganaron un partido en la Copa del Mundo, pero su cuenta bancaria recibió como mínimo 9 millones de dólares. Colombia, como llegó hasta octavos y terminó en la novena casilla, le corresponden 15 millones de dólares.

Cabe recordar que este fue el primer Mundial con 48 selecciones participantes y eso elevó la cantidad de partidos a un total de 104. Eso significó mayores ingresos para la FIFA, más entradas a la venta y, por ende, mejores recompensas para las federaciones participantes.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AP Photo/Andre Penner

La idea para el Mundial de 2030 es extender el número de participantes a 64 selecciones, es decir, el doble de las que participaron en Catar-2022.

“Sin duda, es un asunto que se examinará y debatirá en las comisiones pertinentes tras esta Copa del Mundo”, aseguró el directivo en declaraciones para Bluewin.

Infantino considera que “se puede apreciar que el nivel de los equipos es altísimo, y que sigue aumentando en todo el mundo. Si no se da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán de incentivos para seguir mejorando”.

La próxima Copa del Mundo tiene como sedes anfitrionas a Marruecos, Portugal y España, aunque también se harán partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay como conmemoración al centenario de la primera edición celebrada en 1930.