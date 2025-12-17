En los próximos meses, la Fifa dará muchos anuncios importantes para la disputa de la próxima Copa del Mundo, a realizarse a mediados del año 2026.

Dicho certamen es histórico e icónico. Una de las razones es la cantidad de equipos participantes, que se realizará en tres naciones (Estados Unidos, Canadá y México) y también, los premios económicos que ha destinado la máxima entidad.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: FIFA via Getty Images

En un anuncio oficial reciente, Fifa ha dado a conocer que los premios que entregará para los participantes serán altos. Estos incentivos económicos hacen aún más atractiva la competencia.

Según lo desglosó el medio Clarín, de Argentina, el monto que ha destinado el ente rector es de “727 millones de dólares, una cifra récord que representa un aumento del 50%“.

Dicho valor se acrecienta con respecto a lo dado hace cuatro años, cuando se jugó en Qatar 2022. Con una ampliación de cupos para esta cita orbital, el aumento de la cifra se podría entender como normal, pero igual la cantidad sí es bastante elevada.

Campeón, subcampeón y demás fases

Deportivamente, lo más atractivo para la selección ganadora de un Mundial es el trofeo, prestigio, pero si va acompañado de 50 millones de dólares, no es algo a lo que le serán ajenos.

Justamente ese valor mencionado es el que le entregará Fifa al próximo campeón mundial. Para el que quede de segundo, tercero y cuarto, también habrá una cantidad que valdrá totalmente la pena.

Argentina fue el último campeón mundial y se llevó el alta suma de dinero destinada por Fifa. Foto: AP

“50 millones de dólares, mientras que el subcampeón embolsará 33 millones. El tercer puesto obtendrá 29 millones y el cuarto, 27 millones", es lo que remarca el citado medio.

Para las naciones que queden fuera del top 4 y hasta el 8, también habrá un incentivo que está por los 72,54 billones de pesos colombianos (COP), aproximadamente: “Entre el quinto y el octavo lugar cobrarán 19 millones de dólares”.

Por la distribución que se dio a conocer, todo parece indicar que para las 48 naciones hay premio. En su gran mayoría, la clasificación y participación ya las hará acreedoras de valores importantes para sus arcas.

Siguiendo con la tabla de distribución por fase a la que lleguen, también se ha dicho que del “noveno al decimosexto puesto recibirán 15 millones”.

“17° y el 32° lugar obtendrán 11 millones, y las selecciones que queden del 33° al 48° puesto cobrarán 9 millones de dólares", explica Clarín basado en lo oficializado por Fifa.

La Selección Colombia ya ganó

Colombia no iba a una cita mundialista desde hace ocho años. Las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol habían olvidado lo atractivo que es ser parte de un Mundial, y al regresar a este, ya, sin jugar, se ganaron un total de 10,5 millones de dólares.

En la Selección Colombia ya se palpita lo que será estar en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Conforme a lo dicho por el ente organizador, el citado medio dio cuenta de que “la FIFA confirmó que cada selección clasificada recibirá 1,5 millones de dólares adicionales para cubrir gastos de preparación”.

Esto lo que quiere decir es que Colombia, sin entrar en acción en el grupo K, ya puede contar con “un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares”.