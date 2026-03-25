FIFA está haciendo hasta lo imposible para que el Mundial 2026 sea un éxito. Esta será la primera vez que habrá 48 naciones participantes, lo que ha cambiado toda la manera de concebir el torneo y genera algunas reacciones.

Una de las situaciones que parece tener en apuros a la organización es la poca venta de boletería para algunos partidos. De acuerdo a lo informado por medios internacionales, eso habría hecho que FIFA tome medidas agresivas.

Gianni Infantino, presidente de Fifa, quien revolucionó todo el Mundial para 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Una de esas primeras decisiones fue oficializada en las últimas horas por el máximo ente del balompié internacional. A través de su página web, estos anunciaron: “La fase de venta de última hora para la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 1 de abril”.

Después de ello, punto por punto explicaron a los compradores interesados sobre cómo iba a funcionar dicha nueva salida a la venta de entradad:

Las entradas estarán disponibles para el público en general por orden de llegada.

La cuarta y última fase de venta de entradas permanecerá abierta hasta el final del torneo.

El récord histórico de asistencia a la Copa Mundial de la FIFA™, de 3,5 millones de espectadores, establecido en 1994, está en camino de ser superado este año.

Éxito o medida apresurada

Se lee como extraño que FIFA haya generado una “venta de última hora” para las entradas del Mundial 2026, pues a lo largo de todas las intervenciones han dicho que todo ha sido un éxito y que están casi agotadas.

“La demanda mundial sin precedentes de entradas para la Copa Mundial de la FIFA™ sigue demostrando el extraordinario entusiasmo de los aficionados por conseguir su lugar en el mayor espectáculo del mundo durante junio y julio”; hablan de la supuesta alta demanda para el torneo.

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Además, especifican sobre fecha y hora para que las personas entren al portal destinado para la compra: “Tras el periodo del sorteo, las entradas adicionales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ saldrán a la venta para el público general a partir de las 11:00 ET/17:00 CET del miércoles 1 de abril”.

“Todas las ventas de entradas son definitivas. Los términos y condiciones aplicables a las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 están disponibles para su consulta en FIFA.com/tickets“, comparten el link directo de adquisición de las entradas.

Mundial United 2026 y una nueva medida para evitar un fracaso en los estadios. Foto: Getty Images

¿Boletas rebajadas para el Mundial 2026?

The Touchline fue el portal que anticipó algunas medidas que tomaría la FIFA con la boletería de la Copa del Mundo.

“A pesar de ser el primer torneo con 48 equipos, la venta de entradas está por debajo de lo esperado y los estadios están lejos de estar llenos a tan solo unos meses del inicio”, mencionaron.

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“También se están considerando posibles ajustes en el precio de las entradas para estimular la demanda y llenar las localidades”, suman a las decisiones casi desesperadas para que los estadios no tengan múltiples espacios vacíos en las tribunas.

Una buena medida para saber el éxito que podría tener la cita orbital serán los repechajes intercontinentales que se llevarán a cabo en México durante este 26 y 31 de marzo.