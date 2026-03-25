Mucho está en juego en la doble fecha FIFA de marzo que está por empezar. 22 naciones, que quedaron relegadas al repechaje, estarán en busca de seis cupos que quedan para completar los grupos de la Copa del Mundo 2026.

Al grupo A, que ya componen México, Sudáfrica y Corea del Sur, llegarían República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.

En el B, que ya tiene a Canadá, Catar y Suiza, se podría sumar Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026. Foto: AFP

Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania irían al grupo D, que tiene a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Ucrania, Suecia, Polonia y Albania pelean por entrar al grupo F, donde esperan Países Bajos, Japón y Túnez.

En los grupos I y K, respectivamente, llegarán rivales del repechaje intercontinental que tiene a Bolivia, Surinam e Irak en una llave, mientras que en la otra están Nueva Caledonia, Jamaica o RD del Congo; cualquiera de estos tres aterrizaría en la zona de Colombia donde están Portugal y Uzbekistán.

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El formato que tiene este repechaje es similar a un minitorneo, pues primero se jugarán semifinales y luego las finales para que se definan esos seis cupos que están pendientes del Mundial 2026.

Fecha y horas para Colombia del repechaje intercontinental:

Del repechaje que define al rival de Colombia en la cita mundialista, hay que decir que tiene seis naciones aspirando a lograr dos cupos.

En principio, este jueves en la noche jugarán en México cuatro países; quienes logren ganar irán a la final ante Irak y RD Congo, previamente instaladas allí por haber terminado de mejor forma las eliminatorias de sus respectivas confederaciones.

Jueves 26 de marzo de 2026

Bolivia vs. Surinam / 7:00 p. m. (hora Colombia)

Nueva Caledonia vs. Jamaica / 9:00 p. m. (hora Colombia)

Finales

Martes 31 de marzo de 2026

Final 1: 4:00 p. m. (hora Colombia)

Final 2: 10:00 p. m. (hora Colombia)

En Colombia, la transmisión de los compromisos la hará Win Sports+, quien se adjudicó los derechos de dicho repechaje, así como del Mundial 2026, que también tendrá Caracol, RCN y DirecTV.

Repechaje de Europa:

En lo que respecta al repechaje europeo, allí habrá 16 países por cuatro cupos. Italia y Polonia son de las naciones más representativas, que buscan no estar fuera de la fiesta mundialista.

Durante el jueves se llevarán a cabo ocho partidos, que dejarán la misma cantidad de clasificados a la final del 31 de marzo próximo. Ese martes los que hayan pasado jugarán de nuevo y los vencedores obtendrán su cupo para la Copa del Mundo de mediados del año en Estados Unidos, México y Canadá.

Así quedó definido el repechaje de Europa al Mundial 2026 Foto: Tomada de X (@FIFAWorldCup)

Llaves del repechaje de UEFA al Mundial 2026:

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Chequia vs. Irlanda

Croacia vs. Colombia: hora y canal para ver en vivo el amistoso de la Tricolor rumbo al Mundial 2026

Finales (partido único)

Martes 31 de marzo de 2026

1:45 p. m. (hora Colombia)

3:45 p. m. (hora Colombia)

Para ver la disputa del repechaje de Europa será el canal ESPN/Disney+ los que tengan la señal exclusiva.