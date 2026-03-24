Italia vs. Irlanda del Norte: a qué hora y dónde ver el repechaje hacia el Mundial 2026

Ausente en los dos últimos Mundiales, Italia ya apenas impresiona en la escena futbolística internacional, antes de enfrentarse a Irlanda del Norte el jueves en semifinales del repechaje europeo para el Mundial 2026.

Será el primero de dos juegos que tendrían que enfrentar los de Gennaro Gattuso, en busca de uno de los cuatro cupos que otorga Europa.

Parte del seleccionado de Italia que busca por medio del repechaje ir al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Así está el cuadro del repechaje de Europa al Mundial 2026 Foto: Tomada de X (@FIFAWorldCup)

Valga recordar que serán 16 selecciones en disputa, pero solo un cuarteto tendrá la posibilidad de acceder a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Italia inicia su camino con Irlanda del Norte; en caso de pasar, tendría que verse con el ganador entre Gales y Bosnia Herzegovina el 31 de marzo próximo.

Dicho sistema implica una gran dificultad para los participantes en el playoff, pero para los amantes del fútbol será un abrebocas de lo que será la disputa como tal del próximo Mundial.

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Para el exjugador italiano, convertido en entrenador y actualmente seleccionador de su país, la presión por llevar al país a la cita orbital es alta. Hace ya un buen tiempo que la cuatro veces ganadora del Mundial no es protagonista en los certámenes internacionales.

Cierta polémica se ha generado previo al juego por la elección del estadio de Atalanta como la casa de Italia para el repechaje, en lugar del mítico San Siro.

“Yo elegí el estadio. Y la FIGC me apoyó. En San Siro, por ejemplo, hay hinchas del Inter y del AC Milan; si das un mal pase, te abuchean”, explicó.

“En Bérgamo me recibieron con los brazos abiertos en mi debut; quería un estadio con forma de recipiente. Esperemos que no nos hayamos equivocado”, terminó justificando.

Hora y canal para ver en vivo:

Playoff - Semifinales

Jueves, 26 de marzo

Hora: 2:45 p.m.

Canal: Espn / Disney+

Estadio: New Balance Arena

Se cayó pieza clave de Italia

Federico Chiesa ha sido descartado por Italia al no estar en condiciones físicas de jugar la repesca de clasificación de la Azzurra para el Mundial de 2026 contra Irlanda del Norte, informó este lunes la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El delantero del Liverpool “no fue considerado disponible para los próximos dos partidos», señaló la FIGC, en referencia a la semifinal del jueves contra Irlanda del Norte y a una posible final la próxima semana frente a Gales o Bosnia-Herzegovina.

Federico Chiesa (14) jugando en Liverpool. Foto: AFP

Cuatro veces campeona del mundo, Italia se enfrenta a Irlanda del Norte en Bérgamo con la presión de superar la repesca y no quedarse fuera por tercera vez consecutiva de una fase final del Mundial.

La FIGC no especificó la lesión del jugador de 28 años, la última de una larga lista que ha lastrado la carrera de uno de los mayores talentos del fútbol italiano.

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Chiesa, suplente en el Liverpool, fue una de las estrellas del título de Italia en la Eurocopa de 2021, pero no ha jugado con su selección desde la decepcionante defensa de su título europeo en 2024.

Nicolo Cambiaghi, del Bolonia, ha sido convocado para sustituir a Chiesa, mientras que el defensa del Inter de Milán Alessandro Bastoni y el delantero del Atalanta Gianluca Scamacca intentan dejar atrás sus molestias antes del partido del jueves.

*Con información de AFP.