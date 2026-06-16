¿Qué significa la señal SR-36? Estas son las multas por incumplirla

Las señales de tránsito se pueden encontrar en la mayoría de carreteras del país. Estas tienen el propósito de orientar e informar a todos los actores viales sobre las condiciones de la movilidad.

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Algunas señales se utilizan para prevenir a los conductores y otras para advertirlos de peligros cercanos. Sus colores, símbolos y representaciones tienen significados diferentes que deben ser interpretados por las personas al volante.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, se dividen en cuatro tipos: reglamentarias, informativas, preventivas y transitorias. Las más conocidas suelen hacer parte del primer grupo y son aquellas que tienen fondo blanco, símbolos negros y bordes rojos.

Algunas de las señales reglamentarias más populares son las de ‘prohibido parquear’ o ‘Pare’. También se dividen por su tamaño, en horizontales y verticales.

Las señales de tránsito guían a los conductores y les avisan de cualquier peligro. Foto: Conducir Colombia

Las primeras son pintadas sobre la vía, en letras blancas o amarillas, para regular el tráfico y guiar a los conductores. Por su parte, las verticales son ubicadas en estructuras como semáforos o postes.

¿Qué significa la señal SR-36?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la señal es utilizada para indicar al conductor que hay un retén de tránsito, policía o aduana cercano donde podrá ser obligado a detenerse.

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En algunos casos se complementa con una señal informativa que explique la distancia en metros del retén. Este debe realizarse en un sitio aledaño a las vías y no podrá utilizar los carriles del tráfico para detener los vehículos.

“Para dar información sobre el sitio de realización de los operativos en carreteras y vías urbanas, se debe colocar un mínimo de dos señales portátiles en adición a las luces balizas de los vehículos oficiales”, explicó MinTransporte en el Radicado MT No. 20221341143031.

En las vías urbanas y cuando no exista una carretera aledaña, los retenes se podrán realizar sobre el carril derecho de la calzada. No detenerse se considera un desacato de las señales de tránsito, que acarrea un comparendo A05, que equivale a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), es decir, $233.454 en 2026.

Destruir la señal de tránsito es multado con un comparendo J01, aplicado a cualquiera que retire, dañe o modifique una señal. La sanción económica es de 3 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), es decir, $5.252.715.