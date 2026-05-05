Viajar por carretera en Colombia es un plan que muchos deciden hacer; esto puede ser para disfrutar los paisajes naturales que el país cafetero ofrece o para cumplir compromisos en diferentes lugares.
Aunque existe la posibilidad de hacerlo por medio de transporte aéreo, hay quienes optan por vivir la experiencia en carretera, pues de ese modo el viaje se convierte también en una oportunidad para disfrutar de la gastronomía colombiana.
Sin embargo, antes de realizar cualquier recorrido, es importante tener en cuenta las señales de tránsito que se pueden encontrar, para respetarlas y de ese modo mejorar la seguridad de los diferentes actores viales.
¿Cuáles son las señales de tránsito más importantes para viajar por carretera?
¿Qué tipo de señales de tránsito existen en Colombia?
Según la Ley 769 de 2002, en el artículo 2, las señales de tránsito son un dispositivo físico o una marca especial. Además, allí mismo se especifican los tipos de señales de tránsito que existen: preventivas, reglamentarias e informativas.
Según esta ley, las señales preventivas “tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este”; las reglamentarias “tienen por objeto indicar al usuario de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso”; y las informativas “tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar”.
Aunque estas son las principales, también existen unas especiales llamadas “señales transitorias”, las cuales “pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía”.