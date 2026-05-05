Viajar por carretera en Colombia es un plan que muchos deciden hacer; esto puede ser para disfrutar los paisajes naturales que el país cafetero ofrece o para cumplir compromisos en diferentes lugares.

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Aunque existe la posibilidad de hacerlo por medio de transporte aéreo, hay quienes optan por vivir la experiencia en carretera, pues de ese modo el viaje se convierte también en una oportunidad para disfrutar de la gastronomía colombiana.

En Colombia millones de personas se transportan cada año por carretera. Foto: Getty Images

Sin embargo, antes de realizar cualquier recorrido, es importante tener en cuenta las señales de tránsito que se pueden encontrar, para respetarlas y de ese modo mejorar la seguridad de los diferentes actores viales.

¿Cuáles son las señales de tránsito más importantes para viajar por carretera?

Curvas peligrosas: este tipo de señales se colocan antes de zonas donde se han identificado curvas pronunciadas que pueden generar eventuales accidentes, especialmente cuando se encuentra lloviendo; pese a eso, también es una advertencia para que se maneje con una velocidad prudente que permita hacer las maniobras de manera segura.

Pare: aunque muchas personas subestimen esta señal cuando las carreteras están aparentemente solas, acatarla puede disminuir considerablemente la accidentalidad en intersecciones. Hay que tener en cuenta que, si se es sorprendido evadiendo una señal de estas, el infractor será sancionado.

Zona de derrumbes: se colocan en zonas donde hay probabilidad de que se presenten derrumbes; de este modo los conductores estarán alertas a cualquier señal que indique que está a punto de ocurrir un deslizamiento de tierra. Esto incluso podría salvar la vida de muchas personas.

Obras en la vía: estas señales se colocan antes de una zona donde se adelantan obras de construcción. En algunos casos, esto supone que los conductores deberán cambiar de carril y bajar la velocidad; de igual manera, acatarlas puede evitar siniestros con máquinas de construcción y con trabajadores de la obra.

¿Qué tipo de señales de tránsito existen en Colombia?

Según la Ley 769 de 2002, en el artículo 2, las señales de tránsito son un dispositivo físico o una marca especial. Además, allí mismo se especifican los tipos de señales de tránsito que existen: preventivas, reglamentarias e informativas.

Hay vías en Colombia que pueden ser peligrosas por las curvas que están en ellas. Foto: Getty Images/iStockphoto

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Según esta ley, las señales preventivas “tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este”; las reglamentarias “tienen por objeto indicar al usuario de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso”; y las informativas “tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar”.

Aunque estas son las principales, también existen unas especiales llamadas “señales transitorias”, las cuales “pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía”.