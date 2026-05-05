¿Tiene un vehículo de carga o volqueta? Con ayuda financiera, así lo puede cambiar por uno de cero emisiones en Bogotá

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) anunció la nueva iniciativa que busca ayudar a propietarios de vehículos de carga o volquetas en la ciudad.
El programa cuenta con el apoyo financiero de Foncarga, un instrumento técnico que sirve como fondo y apoya a los transportadores con el respaldo de la Alcaldía.
Los propietarios de máximo tres vehículos matriculados en el distrito contarán con una ayuda financiera de entre el 25 % y el 50 % del valor de un nuevo automotor. El objetivo es que los cambien por unos con tecnologías de cero y bajas emisiones.
“La Administración distrital apoya estos proyectos para reducir la contaminación del aire, a través del reemplazo por sistemas limpios y más responsables con el ambiente de la ciudad”, explicó la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
¿Cómo postularse?
Los interesados deben tener camiones de carga y volquetas pequeñas o medianas con 20 o más años de antigüedad. Los que se acojan al programa tienen que cumplir ciertas condiciones.
Una de ellas es ser dueño del vehículo por mínimo dos años antes de postularse. También es necesario estar al día con impuestos y multas de tránsito.
Los otros requisitos son:
- Estar inscrito en el RUNT.
- Ser persona natural o jurídica propietaria de hasta tres vehículos de carga liviana o mediana o volquetas.
- Camiones con PBV igual o inferior a 10,5 toneladas.
- Volquetas rígidas de máximo tres ejes.
- Camionetas diferentes a pick-up o platón, con PBV igual o inferior a 10,5 toneladas.
- Volquetas rígidas de máximo tres ejes.
- Matriculados en la ciudad de Bogotá, mínimo dos años antes de la postulación.
¿A tu consentida se le está acabando la gasolina? ¡Es hora de renovar tu nave!— Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) May 3, 2026
Si eres dueño de un vehículo de carga o volqueta con 20 años de antigüedad o más y matriculado en Bogotá, ¡eres apto para aplicar a Foncarga!
Este fondo del Distrito es una iniciativa para reducir… pic.twitter.com/2wfoQOIdXw
Los beneficios de hacer parte de Foncarga son las facilidades que ofrece el Distrito. Entre ellas, se incluye el respaldo de Bancóldex con tasas de interés más bajas y acceso a créditos. También podrán tener plazos de pago de hasta ocho años y seis meses de gracia.