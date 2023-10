Impresionante: volqueta arrastró varios metros a un carro particular en Cali; la escena quedó registrada en video

El hecho tuvo lugar en el sur de capital vallecaucana, a la altura de la glorieta en la Avenida Cañasgordas. En las imágenes, compartidas en redes sociales, cómo el conductor de una volqueta, de color azul, se llevó por delante a un carro Chevrolet Spark, que aparentemente no había visto.

El conductor del pesado vehículo por ir mirando hacia otro lado, presuntamente, no se percató del golpe que le dio al Chevrolet e intentó continuar con su recorrido. Ante la impresionante escena, otros conductores comenzaron a gritar y hacer sonar el pito de su vehículo, para que el hombre se diera cuenta del accidente.

Tan pronto se percató de lo sucedido, el conductor de la volqueta se detuvo y se bajó a observar la situación. Por fortuna, este hecho no dejó personas lesionadas.

El accidente no fue reportado a los agentes de tránsito de la ciudad, por lo que no hay reporte de lo sucedido. Sin embargo, testigos del hecho aseguran que ocurrió porque el carro de color negro se pasó el semáforo y el hombre de la volqueta no lo alcanzó a ver.