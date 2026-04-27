Colombia es sacudida por más de 25 acciones terroristas en el suroccidente: ¿qué pasa?

El suroccidente colombiano vive uno de sus momentos más violentos por cuenta de los ataques terroristas que son perpetrados por los grupos ilegales que delinquen en esta zona, como las disidencias de las Farc, quienes tienen el poder en el territorio para el envío de droga, entre otras actividades al margen de la ley.

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En medio de estos hechos de violencia que ya registran más de 25 en varias poblaciones del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, las comunidades han sufrido el horror.

Desde la Tercera División del Ejército Nacional dieron a conocer que mantienen todo el esfuerzo operacional en el territorio con el fin de hacerles frente a los ilegales dirigidos por alias Iván Mordisco, que tiene en jaque el orden público de esta sección de Colombia.

“En el sector El Estanquillo, municipio de Patía, #Cauca, tropas de la #Brigada29, tras combates sostenidos, con apoyo de artillería y de la @FuerzaAereaCol, frustraron la instalación de una carga explosiva que pretendía ser utilizada sobre la vía Panamericana contra la población civil y la Fuerza Pública”, explicó la institución armada.

Asimismo, los criminales de alias Iván Mordisco en Jamundí, Valle del Cauca, “unidades de la #TerceraBrigada adelantan maniobras de verificación y control tras la quema de un vehículo en el sector de Timba, hecho que habría sido perpetrado por la estructura Jaime Martínez”.

La situación sigue siendo muy compleja pese a las operaciones y el trabajo conjunto que vienen realizando desde el Comando General de las Fuerzas Militares en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Panorama desolador en la vía Panamericana Jamundí-Popayán luego del atentado terrorista en Cajibío que dejó hasta el momento 14 muertos. Foto: José Luis Guzmán. El País

El domingo 26 de abril, se registraron varios hechos de terror, de acuerdo con información conocida por las autoridades; este es el listado:

Vereda Crucero de Guali, Cauca: 11:10 de la mañana. Ubicación y destrucción controlada de un cilindro con explosivos. Sector parte alta del Filo, corregimiento La Emboscada, parte alta del Tambo, 4:30 de la tarde. Ubicación y destrucción de cuatro artefactos explosivos. Sector Llano Taula, Guachené, Cauca: 4:20 de la tarde, se ubica y destruye pancarta alusiva a las disidencias. Sector El Estanquillo, municipio del Patía, Cauca: 4:15 de la tarde. Sobre la vía Panamericana, se presenta un combate con presuntos integrantes de la Carlos Patiño que intentaron ubicar carga de explosivos en el corredor vial. Base policial Santa Ana, Tambo, Cauca, 7:50 de la noche. Ataque con drones cargados con explosivos a la estación de policía. En el puente de Río Claro, Jamundí, Valle del Cauca. 6:50 de la tarde. Robo de vehículo y su quema.

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Otras de las acciones terroristas que se han registrado son: