Colombia es sacudida por más de 25 acciones terroristas en el suroccidente: ¿qué pasa?

El suroccidente colombiano vive uno de sus momentos más violentos por cuenta de los ataques terroristas que son perpetrados por los grupos ilegales que delinquen en esta zona, como las disidencias de las Farc, quienes tienen el poder en el territorio para el envío de droga, entre otras actividades al margen de la ley.
En medio de estos hechos de violencia que ya registran más de 25 en varias poblaciones del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, las comunidades han sufrido el horror.
Desde la Tercera División del Ejército Nacional dieron a conocer que mantienen todo el esfuerzo operacional en el territorio con el fin de hacerles frente a los ilegales dirigidos por alias Iván Mordisco, que tiene en jaque el orden público de esta sección de Colombia.
“En el sector El Estanquillo, municipio de Patía, #Cauca, tropas de la #Brigada29, tras combates sostenidos, con apoyo de artillería y de la @FuerzaAereaCol, frustraron la instalación de una carga explosiva que pretendía ser utilizada sobre la vía Panamericana contra la población civil y la Fuerza Pública”, explicó la institución armada.
#LoÚltimo | El @COL_EJERCITO mantiene un despliegue operacional en los departamentos del #ValleDelCauca y #Cauca, tras los recientes hechos registrados por estructuras al servicio de alias Iván Mordisco en esta zona del suroccidente del país.— Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) April 27, 2026
En Jamundí, #ValleDelCauca, unidades… pic.twitter.com/o1FcEbYib1
Asimismo, los criminales de alias Iván Mordisco en Jamundí, Valle del Cauca, “unidades de la #TerceraBrigada adelantan maniobras de verificación y control tras la quema de un vehículo en el sector de Timba, hecho que habría sido perpetrado por la estructura Jaime Martínez”.
La situación sigue siendo muy compleja pese a las operaciones y el trabajo conjunto que vienen realizando desde el Comando General de las Fuerzas Militares en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
El domingo 26 de abril, se registraron varios hechos de terror, de acuerdo con información conocida por las autoridades; este es el listado:
- Vereda Crucero de Guali, Cauca: 11:10 de la mañana. Ubicación y destrucción controlada de un cilindro con explosivos.
- Sector parte alta del Filo, corregimiento La Emboscada, parte alta del Tambo, 4:30 de la tarde. Ubicación y destrucción de cuatro artefactos explosivos.
- Sector Llano Taula, Guachené, Cauca: 4:20 de la tarde, se ubica y destruye pancarta alusiva a las disidencias.
- Sector El Estanquillo, municipio del Patía, Cauca: 4:15 de la tarde. Sobre la vía Panamericana, se presenta un combate con presuntos integrantes de la Carlos Patiño que intentaron ubicar carga de explosivos en el corredor vial.
- Base policial Santa Ana, Tambo, Cauca, 7:50 de la noche. Ataque con drones cargados con explosivos a la estación de policía.
- En el puente de Río Claro, Jamundí, Valle del Cauca. 6:50 de la tarde. Robo de vehículo y su quema.
Otras de las acciones terroristas que se han registrado son:
- Mercaderes, Cauca: 1:15 de la tarde, en el sector conocido como Pan de Azúcar (vía Panamericana), fue activada una carga explosiva, causando la afectación a un vehículo de servicio público afiliado a la empresa TransIpiales; en el mismo hecho fue averiado un tractocamión, el cual presenta impactos de arma de fuego (conductor lesionado).
- Taminango, Nariño: 2:50 de la tarde, fueron lanzadas tres cargas explosivas en inmediaciones de la subestación de Policía en Remolino (vía Panamericana), sin afectación (posteriormente fue lanzada una granada contra la EDS, causando daños materiales).
- Mercaderes, Cauca: 3:15 de la tarde, sector Pan de Azúcar, activación de un explosivo contra tres vehículos tipo chivas, resultando lesionados cinco particulares.
- Patía, Cauca: 3:55 de la tarde, presuntas detonaciones en zona cercana al Batallón de Instrucción ubicado en el Cgto. El Estrecho (vía Panamericana), unidades policiales y militares activaron plan defensa sin registrarse novedades.
- Jamundí, Valle del Cauca: 5:35 de la tarde, hostigamiento subestación de policía Potrerito, mediante disparos de fusil, sin causar afectaciones.
- El Tambo, Cauca: 6:35 de la tarde, puesto de Policía Santana, lanzamiento de ocho explosivos mediante dron, sin registrar novedad con el personal.
- Popayán, Cauca: 6:40 de la tarde, se presentó la inhibición de un dron, el cual realizó un lanzamiento de un tatuco no explotado sobre el helipuerto de la Tercera Brigada del Ejército Nacional.
- Miranda, Cauca: incineración de dos trenes cañeros en vereda Santa Ana y artefacto explosivo tipo cilindro que fue dejado en la vía que comunica el municipio de Corinto en el sector conocido como Guatemala.
- Padilla, Cauca: se presentó hostigamiento contra la Estación de Policía en Padilla, Cauca; al parecer, dos sujetos en una motocicleta realizan disparos contra la estación y prenden la huida.
- Corinto, Cauca: se reporta un vehículo tipo volqueta, al parecer acondicionada con explosivos, el cual se encuentra atravesado sobre la vía que comunica los municipios de Corinto y Miranda, Cauca, impidiendo la movilidad en el sector, además de un cilindro, el cual habría sido dejado junto a la volqueta.
- Guachené, Cauca: en inmediaciones de la base militar ubicada detrás del ingenio La Cabaña, jurisdicción de Guachené, Cauca, se reporta la activación de un vehículo acondicionado con múltiples cilindros, los cuales habrían sido empleados como artefactos explosivos improvisados.
- Cajibío, Cauca: se conoció la presencia de hombres armados sobre la vía Panamericana, vereda el Túnel de Cajibío, Cauca; grupos armados bloquean puntos estratégicos entre Popayán y Santander de Quilichao.
- Leiva, Nariño: se presenta asonada a tropas del Ejército Nacional (FUBRA2), que se encontraban retomando el control territorial en zona rural del municipio de Leiva.
- Robles, Valle del Cauca: se presentó hostigamiento con ráfagas de fusil y el lanzamiento de AEI con aeronaves no tripuladas dron contra la Subestación de Policía de Jamundí, Valle del Cauca.
- Cajibío, Cauca: se registró una detonación sobre la vía panamericana sector El Túnel de Cajibío, Cauca, dejando siete personas fallecidas y 20 lesionados.
- Palmira, Valle del Cauca: se reportó el hallazgo de un artefacto explosivo en instalaciones militares de Palmira, Valle del Cauca.
- Vereda Barranco, Corinto, Cauca: neutralización de ataques con cilindros tipo rampa.
- Silvia, Cauca: hostigamiento a las instalaciones de estación de policía.
- El Tambo, Cauca: ataque y quema en estación de servicio.
- Villaalta, Nariño: llegan aproximadamente 120 personas hasta el sector donde se ubica el dispositivo de unidades.