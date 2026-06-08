Actividad del volcán Puracé obligó a restringir operaciones aéreas: aeropuerto de Popayán permanece cerrado

La Aeronáutica Civil, junto con el Ministerio de Transporte, informó este lunes, 8 de junio, el cierre del aeropuerto de Popayán, debido a la situación actual del espacio aéreo en el suroccidente del país, por la actividad registrada en el volcán Puracé.

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“Como medida estrictamente preventiva y priorizando la seguridad operacional, toda vez que la presencia e ingesta de partículas de ceniza puede comprometer el correcto funcionamiento de los motores de las aeronaves, se mantiene el cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán“, indicó.

La Aerocivil reiteró que las medidas adoptadas buscan proteger la seguridad operacional de las aeronaves y sus pasajeros frente al riesgo que representa la ceniza volcánica. Foto: colprensa

La entidad aseguró que, tras realizar una evaluación técnica, logró constatar una afectación en cinco rutas comerciales y también en los procedimientos de aproximación y salida del suroccidente andino.

Asimismo, indicó que esta restricción preventiva impacta de manera parcial el flujo de las operaciones aéreas desde y hacia Cali, Puerto Asís y Florencia (Caquetá), así como los tránsitos que conectan con los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

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“De acuerdo con los análisis técnicos y los reportes emitidos por el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y el Observatorio Vulcanológico de Colombia, se ha identificado un polígono de afectación por presencia de ceniza derivada de las recientes emisiones del volcán Puracé, el cual comprende el área geográfica de Popayán y zonas circundantes”, precisaron la cartera y el organismo aéreo.

Viajeros con vuelos hacia o desde el suroccidente del país podrían enfrentar demoras, cambios de itinerario o cancelaciones debido a las restricciones vigentes. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Finalmente, detallaron que tanto el equipo de control de tránsito aéreo como los especialistas meteorológicos de la entidad permanecen en constante actualización de las coordenadas del polígono y monitorean la evolución de la situación en la capital del Cauca, con el fin de restablecer los servicios y levantar las restricciones tan pronto como el espacio aéreo sea completamente seguro.

La Aerocivil hizo un llamado a la calma a los usuarios y reiteró la recomendación de mantenerse en contacto permanente con sus respectivas aerolíneas.

La Aerocivil mantuvo el cierre temporal del aeropuerto de Popayán como medida preventiva ante la presencia de ceniza volcánica proveniente del Puracé. Foto: Suministrada a SEMANA.