Anuncian trabajos técnicos en el aeropuerto El Dorado para los siguientes fines de semana; así funcionará la terminal aérea

La Aeronáutica Civil anunció que los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio se llevará a cabo un proceso de calibración y verificación técnica de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) en la pista sur del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

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La entidad explicó que estas labores hacen parte del programa obligatorio de certificación internacional y tienen como objetivo garantizar la máxima seguridad operacional, especialmente en condiciones de baja visibilidad y durante maniobras de aterrizaje.

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Los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio de 2026, se avanzará en un proceso de calibración y verificación técnica de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) en @BOG_ELDORADO. El aeropuerto operará sin novedades: pic.twitter.com/6Hp9qkueCI — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) May 25, 2026

Los trabajos se realizarán entre las 6:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, horarios seleccionados por registrar menor flujo de tráfico aéreo y así reducir el impacto para los pasajeros y las aerolíneas.

De acuerdo con Aerocivil, durante las jornadas se adelantarán labores de inspección y certificación periódica de las radioayudas ubicadas en la pista sur de la terminal aérea. Sin embargo, la operación aérea continuará con normalidad en la pista norte, mientras se desarrollan las actividades programadas.

La autoridad aeronáutica indicó que el plan fue coordinado junto con las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias, con el fin de minimizar posibles afectaciones en los itinerarios y mantener la eficiencia del servicio aéreo.

“Estas actividades buscan garantizar la total disponibilidad de la infraestructura aeronáutica y mantener operaciones de precisión y máxima seguridad incluso en escenarios de visibilidad reducida o niebla densa”, señaló la entidad en el comunicado oficial.

Asimismo, Aerocivil recomendó a los viajeros que tengan vuelos programados en esas fechas mantenerse atentos a la información y eventuales modificaciones comunicadas por sus respectivas aerolíneas.

El Aeropuerto El Dorado contará con su operación normal. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“La autoridad aeronáutica agradece la comprensión de los pasajeros y recomienda a quienes tengan vuelos programados en las fechas señaladas mantenerse en contacto directo con sus respectivas aerolíneas en eventuales modificaciones de itinerarios”, señala el comunicado.

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La entidad reiteró que estas actividades son fundamentales para asegurar la disponibilidad y precisión de las ayudas a la navegación aérea, permitiendo operaciones seguras incluso en escenarios de visibilidad reducida o condiciones climáticas adversas.