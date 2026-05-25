La Secretaría de Gobierno de Bogotá advirtió sobre las movilizaciones que se prevén en la capital para esta última semana de mayo, desde el 25 hasta el 29. La entidad reveló las motivaciones de las convocatorias y las vías afectadas, con el objetivo de que los ciudadanos puedan anticiparse y no se vean afectados en su movilidad.
Movilizaciones en Bogotá
Lunes 25 de mayo
- Tipo de manifestación: Plantón
- Denominado: Velatón en memoria de Alberth David Piñeros Jiménez
- Hora: de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.
- Punto de concentración: Calle 15 # 9 - 64 – Localidad de Santa Fe
Martes 26 de mayo
- Tipo de manifestación: Evento cultural con reivindicaciones
- Denominado: Homenaje de Irina del Carmen Villero Díaz
- Hora: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Punto de concentración: Parque de Los Periodistas – Localidad de Santa Fe
- Tipo de manifestación: Plantón
- Denominado: Jornada pacífica y cultural – Lectura de denuncias de abuso policial
- Hora: de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.
- Punto de concentración: CAI La Gaitana – Localidad de Suba
Miércoles 27 de mayo
- Tipo de manifestación: Plantón
- Denominado: Jornada pacífica y cultural – Lectura de denuncias de abuso policial
- Hora: de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.
- Punto de concentración: CAI La Gaitana – Localidad de Suba
Jueves 28 de mayo
- Tipo de manifestación: Evento cultural con reivindicaciones
- Denominado: Las madres tienen razón
- Hora: de 9:00 a. m.
- Punto de concentración: Calle 63 con avenida Rojas – Localidad de Engativá
Jueves 28 de mayo
- Tipo de manifestación: Plantón nacional e internacional
- Denominado: Contra el asesinato de los hipopótamos en Colombia
- Hora: 11:50 a. m.
- Punto de concentración: Ministerio de Ambiente – Localidad de Chapinero
De acuerdo con la Secretaría, estas son las manifestaciones que se presentarán durante esta semana. Cabe precisar que no son días comunes y corrientes. Al finalizar, el domingo 31 de mayo, los colombianos tienen una cita en las urnas para elegir su presidente o los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial.
Con el objetivo de cuidar a la ciudadanía y que los capitalinos puedan desarrollar sus jornadas cotidianas, desde la Alcaldía de Bogotá instaron a tomar las siguientes medidas para no verse afectados por las movilizaciones programadas:
- Consulta información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las autoridades de tránsito.
- Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
- Atiende las recomendaciones de las autoridades y utiliza los canales institucionales para reportar cualquier situación que afecte la convivencia o la movilidad.