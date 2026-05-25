La Secretaría de Gobierno de Bogotá advirtió sobre las movilizaciones que se prevén en la capital para esta última semana de mayo, desde el 25 hasta el 29. La entidad reveló las motivaciones de las convocatorias y las vías afectadas, con el objetivo de que los ciudadanos puedan anticiparse y no se vean afectados en su movilidad.

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Movilizaciones en Bogotá

Lunes 25 de mayo

Tipo de manifestación: Plantón

Plantón Denominado: Velatón en memoria de Alberth David Piñeros Jiménez

Velatón en memoria de Alberth David Piñeros Jiménez Hora: de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

de 5:00 p. m. a 9:00 p. m. Punto de concentración: Calle 15 # 9 - 64 – Localidad de Santa Fe

Martes 26 de mayo

Tipo de manifestación: Evento cultural con reivindicaciones

Evento cultural con reivindicaciones Denominado: Homenaje de Irina del Carmen Villero Díaz

Homenaje de Irina del Carmen Villero Díaz Hora: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Punto de concentración: Parque de Los Periodistas – Localidad de Santa Fe

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Tipo de manifestación: Plantón

Plantón Denominado: Jornada pacífica y cultural – Lectura de denuncias de abuso policial

Jornada pacífica y cultural – Lectura de denuncias de abuso policial Hora: de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. Punto de concentración: CAI La Gaitana – Localidad de Suba

Miércoles 27 de mayo

Tipo de manifestación: Plantón

Plantón Denominado: Jornada pacífica y cultural – Lectura de denuncias de abuso policial

Jornada pacífica y cultural – Lectura de denuncias de abuso policial Hora: de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. Punto de concentración: CAI La Gaitana – Localidad de Suba

Jueves 28 de mayo

Tipo de manifestación: Evento cultural con reivindicaciones

Evento cultural con reivindicaciones Denominado: Las madres tienen razón

Las madres tienen razón Hora: de 9:00 a. m.

de 9:00 a. m. Punto de concentración: Calle 63 con avenida Rojas – Localidad de Engativá

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Jueves 28 de mayo

Tipo de manifestación: Plantón nacional e internacional

Plantón nacional e internacional Denominado: Contra el asesinato de los hipopótamos en Colombia

Contra el asesinato de los hipopótamos en Colombia Hora: 11:50 a. m.

11:50 a. m. Punto de concentración: Ministerio de Ambiente – Localidad de Chapinero

De acuerdo con la Secretaría, estas son las manifestaciones que se presentarán durante esta semana. Cabe precisar que no son días comunes y corrientes. Al finalizar, el domingo 31 de mayo, los colombianos tienen una cita en las urnas para elegir su presidente o los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial.

Con el objetivo de cuidar a la ciudadanía y que los capitalinos puedan desarrollar sus jornadas cotidianas, desde la Alcaldía de Bogotá instaron a tomar las siguientes medidas para no verse afectados por las movilizaciones programadas:

Consulta información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las autoridades de tránsito.

Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

Atiende las recomendaciones de las autoridades y utiliza los canales institucionales para reportar cualquier situación que afecte la convivencia o la movilidad.