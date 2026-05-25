‘Cucho’ Hernández, el trotamundos que va al Mundial 2026: así labró su camino hasta lograrlo

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sí; Rafael Santos Borré, no. Néstor Lorenzo sorprendió a Colombia dejando fuera de la Copa del Mundo a uno de sus fijos por llevar a un atacante que está en racha en Europa.

Quien milita en el Real Betis de España no se ganó el lugar en el último tiempo; lo hizo desde hace un tiempo atrás cuando daba muestras de ser goleador en España, Inglaterra, Estados Unidos y, recientemente, de nuevo con un club de LaLiga.

'Cucho' Hernández vistiendo la camiseta de Selección Colombia. Foto: Getty Images

14 goles en 37 partidos durante el último año hicieron que el ‘Cucho’ se ganara un lugar. Además de eso, las 3 asistencias aportadas le otorgan un valor adicional.

En una cita orbital como la que se avecina, la polifuncionalidad de algunos, como es el caso del ‘Cucho’, es importante. Además de jugar como delantero centro, el atacante también puede desempeñarse como falso 9 y aportar para un mayor volumen de ataque.

Justamente en eso se habría basado la decisión del DT argentino, que valoró el gran momento que vive Hernández para llevarlo a lo que será la primera Copa del Mundo del jugador de 27 años.

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Porteros : Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina

: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina Defensores : Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.

: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado. Mediocampistas : Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz.

: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz. Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.

Borré acepta su derrota

A pesar de haber hecho parte del proceso hacia el Mundial, Borré se quedó fuera. Quien fue utilizado en eliminatorias, así como en la Copa América de hace dos años como titular en la delantera, no logró su objetivo final.

Su reacción ante la determinación final de Néstor Lorenzo la hizo pública en sus redes sociales personales.

Reacción de Rafael Santos Borré por no ir al Mundial 2026 Foto: IG de Rafael Santos Borré

Con altura, sin berrinches y aceptando el desenlace, Santos Borré dejó un mensaje de apoyo a la Selección Colombia de cara a la cita orbital que se avecina.

“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí”, lamentó.

“Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, aseveró de cara a la Copa del Mundo.

Luis Díaz, el mejor de la Selección

De los 26 llamados, el que llega en mejor momento sin duda alguna es Luis Díaz. Hace apenas unos días terminó de manera oficial su campaña, siendo campeón de la Copa de Alemania y la Bundesliga.

El balance de su primer año llena de ilusión al país con que este, rodeado de los demás, pueda guiar al combinado patrio hacia la mejor actuación en la historia. En principio, habrá que pensar en los tres primeros partidos del grupo K, frente a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.