Así es la scooter más lujosa del mundo: cuesta 42 millones y se agotó en menos de una hora

La marca italiana Italjet anunció el lanzamiento de su nueva motocicleta: la Roadster 400 Founders Edition, que se convirtió en la más extravagante de la compañía gracias a su diseño y su exclusividad.

Motos que fueron muy populares en Colombia y ya no existen: coleccionistas las conservan como un tesoro

Italjet es una conocida empresa de fabricación y venta de motocicletas que está vigente desde 1959. Es mundialmente famosa por sus vehículos deportivos y su ingeniería de punta.

Ahora, sorprendieron al sector automotriz al presentar su nuevo modelo, que fue diseñado por Massimo Tartarini. Este scooter tiene una estética retro con colores brillantes negro y dorado. Además, cuenta con una línea que atraviesa la moto en tonalidad roja.

La Roadster 400 Founders Edition entró al mercado y se agotó en tan solo 46 minutos, según la compañía. Solo 777 unidades fueron ofrecidas al público y cada una de ellas tendrá un numerado único.

La motocicleta fue diseñada por Massimo Tartarini. Foto: Italjet

El precio del vehículo es de 10.000 euros, lo que equivale a 42.893.000 pesos. Los que no alcanzaron a adquirir su scooter podrán acceder a la lista de espera, que ya cuenta con más de mil interesados.

Características de la Roadster 400

La moto tiene un diseño que llama la atención, una temática retro punk, según explicó la marca. En lo que respecta al motor, cuenta con 41,5 caballos de potencia y 41,2 Nm de torque. Además, es monocilíndrico de 394 cc, un número alto para una scooter.

La scooter cuenta con una suspensión al aire. Foto: Italjet

La suspensión, desarrollada con Öhlins, tiene niveles de vehículos de carreras. Por su parte, la tapicería italiana fue realizada con hilo en contraste y cuero. El asiento hexagonal se cosió a mano por NISA Seats.

Cuenta con el DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), un mecanismo patentado por Italjet que cambia la función de la dirección y suspensión de la moto.

Muchos lo desconocen: este es el significado del “1N23456” en motos

“Deliberadamente visible, porque una ingeniería tan refinada merece ser vista. El oro característico se convierte en un código visual de precisión, control y excelencia mecánica. La prestación hecha visible”, explica Italjet.

Los que adquirieron la moto debían escoger entre tres colores: negro, azul o verde. Sin embargo, aún no se han entregado las primeras versiones, ya que la producción está prevista para iniciar en octubre de este año.