Cambios en rutas de SITP: estos servicios cambiarán su recorrido desde hoy

TransMilenio anunció que a partir de este 25 de mayo realizarían cambios operativos en TransMizonal que afectarán a los residentes de la localidad de Usme. Las modificaciones tienen el objetivo de facilitar la movilidad del sector y agilizar los recorridos.

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La Secretaría Distrital de Movilidad señaló que con el cambio de trazado, los habitantes de conjuntos residenciales de la zona podrán reducir sus tiempos de viaje y llegar más rápido al Portal Usme.

La ruta TransMiZonal H729 La Aurora cambiará su recorrido actual. Esta es utilizada por usuarios de La Aurora, El Mochuelo y Portal Usme de lunes a viernes en horarios de la mañana y la tarde.

Este servicio trabajaba como un refuerzo de la ruta alimentadora 3-8 Virrey en hora pico. Por esa razón, su horario va de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

El ajuste elimina parte del trayecto por la Avenida Boyacá y lo redirige por un nuevo tramo interno hacia KR 14L, afectando el acceso a algunas paradas antiguas.

Los paraderos de la ruta son:

Br. La Aurora – TV 3H / CL 69B SurBr.

El Mochuelo – DG 68A Sur / TV 14RBr.

La Aurora – CL 70A Sur / TV 3F BisBr.

La Aurora – CL 70A Sur / TV 3F BisBr.

Cartagena – KR 3 / CL 69D Sur.

Portal Usme

TransMilenio recomendó a los usuarios de la localidad que planifiquen sus viajes antes de salir y utilicen la aplicación TransMiApp para conocer el estado de las rutas.

El cambio en el recorrido busca agilizar el trayecto al Portal de Usme. Foto: SDM

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Más cambios operativos en SITP

A partir de este lunes 25 de mayo, la empresa anunció que cambiará el nombre del servicio TransMiZonal 742A. Los cambios afectarán el recorrido de la Avenida Boyacá entre la calle 26 y la calle 127 en Bogotá.

De ahora en adelante se pasará a llamar K646 Puente Aéreo y H646 Paraíso. Con el cambio, se elimina un tramo de circulación por la Av. Boyacá occidental y se habilita una conexión nueva que baja por la calle 26.

El cambio en la nomenclatura busca mejorar la conexión del norte de la ciudad con el corredor Av. El Dorado y acercar a los bogotanos a la zona del Puente Aéreo y el aeropuerto.