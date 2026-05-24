¿Una vez a la semana? Esta es la frecuencia con la que debería lavar su carro

Los propietarios de carros conocen los detalles de las revisiones y mantenimientos que necesitan sus vehículos para funcionar. Un punto ignorado, es la importancia de mantener el exterior en excelente estado.

¿Con qué frecuencia debe lavar el motor de su carro? Tips para asegurar su funcionamiento

La empresa Kia indicó que no es una cuestión estética. Lavar el carro con frecuencia puede reducir daños en la pintura y en las piezas metálicas, especialmente los que transitan por condiciones adversas regularmente.

Adicional a eso, Eurotaller explicó que un carro sucio puede poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Si los cristales y retrovisores tienen mugre la visibilidad será limitada y aumentará el peligro de un accidente.

De igual manera, si los faros tienen suciedad acumulada, el carro será un riesgo en la vía. Cuando el sistema de iluminación no funciona, el automóvil no será observable para otros actores viales y el conductor no podrá ver del todo.

En el interior, alfombrillas deterioradas pueden causar que el calzado se atasque o que el tapete se enrede entre los pedales.

El lavado debe realizarse con productos no abrasivos para cuidar la pintura. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Cada cuánto lavar el carro?

La recomendación de Kia es lavarlo al menos una vez cada dos semanas para preservar su buen estado. Los conductores que tomen caminos difíciles como zonas húmedas, barro o llenos de polvo, deberán revisar el lavado una vez a la semana.

Los factores que influyen en la frecuencia del lavado dependen de cada propietario y sus hábitos de conducción. Las condiciones climáticas, el uso del vehículo, el lugar de estacionamiento y el tipo de pintura determinarán cada cuánto deberá ser limpiado.

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“La cantidad de suciedad que acumule tu carro dependerá directamente de la frecuencia con la que lo utilices y los trayectos que realices. Las personas que conducen a diario, ya sea para ir al trabajo o para hacer largos recorridos por carretera, quizá necesitarán lavar su auto entre dos y tres veces al mes”, agregó Kia.

Algunos de los tipos de lavado que existen son el hecho a mano, el automático y en seco. Kia explicó que el proceso debe ser realizado con métodos suaves y productos no abrasivos que protejan la superficie y no le hagan daño al carro.