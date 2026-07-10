La razón por la que la radio AM sigue siendo clave en los carros

Con los avances que se presentan cada día, elementos que antes eran cotidianos en la vida de los ciudadanos poco a poco han ido desapareciendo. Dentro del sector de transporte, uno que ha visto cambios han sido las radios AM.

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Durante los últimos años, estas han sido desmontadas por varios países del mundo, como México, Brasil y Chile, al ser ondas que en ocasiones presentan una mala calidad y que se están quedando atrás en comparación con las radios FM e internet.

No obstante, en Colombia aún se resiste la idea de mantener esta frecuencia. Según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), existen hasta la fecha 305 emisoras que aún operan con este formato.

Las emisoras AM siguen vigentes en Colombia: el MinTIC registra 305 frecuencias que continúan operando. Foto: Getty Images

A pesar de que varios sectores están avanzando con otras tecnologías, medios informan el impacto que la radio AM sigue teniendo en los carros y por qué sigue siendo clave dentro del vehículo.

La razón por la que la radio AM sigue estando en los carros

De acuerdo con revista Motor, si bien la radio AM ha estado perdiendo su protagonismo ante otras tecnologías como las plataformas digitales y las emisoras FM, sigue siendo un elemento de suma importancia en los carros, ya que tiene la capacidad de transmitir información a los ciudadanos en casos de emergencia.

Según explica el medio, este tipo de frecuencia posee un mayor alcance que las FM; esto le permite tener mayor cubrimiento en zonas geográficas extensas, manteniéndose como un punto de comunicación que es efectivo en zonas apartadas. Las FM no tienen este alcance.

Mientras algunos fabricantes eliminan la radio AM, expertos destacan su valor para informar durante desastres naturales y otras contingencias. Foto: Getty Images

Tanta es la discusión para mantener las frecuencias AM que en el Congreso de Estados Unidos se debate si es necesario que exista una norma que obligue a que todos los vehículos tengan esta sintonía, al ser una herramienta clave para informar y difundir las alertas que se presenten por desastres naturales, evacuaciones u otro mensaje de emergencia.

¿Existe alguna contra para la radio AM?

Si bien las emisoras AM traen ventajas en el aspecto de alertas, traen varias problemáticas, entre ellas la conexión con carros eléctricos, que han optado por eliminar estos receptores.

La razón es que los motores electromagnéticos, al igual que otros componentes que se encuentran en estos tipos de vehículos, provocan interferencias electromagnéticas que terminan afectando la señal y, por ende, generan ruidos en la recepción.

Ford la quitó durante un tiempo, pero años después la volvió a incorporar.